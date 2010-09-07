Наталья Водянова снимется в кино в главной роли

Известная российская супермодель Наталья Водянова впервые в жизни снимется в кино в главной роли.

Название картины в оригинале звучит как "Belle du Seigneur" - так называется сорт изысканной чайной розы.

Известно что это не первый кинематографический опыт Натальи Водяновой: в 2001 году она исполнила роль в комедии Романа Копполы "Агент Стрекоза", в 2009 году супермодель участвовала в съемках драмы Александра Котта "Пробка" и эпопее "Битва титанов", где Водянова сыграла Медузу Горгону.