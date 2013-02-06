ВАК: Что делать?

Российскую научную общественность потрясли события, связанные с ситуацией вокруг Высшей аттестационной комиссии. Сначала прошла информация о том, что в одном из советов престижного московского вуза штамповались фальшивые доктора и кандидаты наук, а возглавлял совет – зампредседателя экспертного совета ВАК по истории Александр Данилов. Позавчера стало известно о задержании правоохранительными органами и самого председателя ВАК Феликса Шамхалова, подозреваемого в мошенничестве на сумму 350 млн. рублей. Как быть в этих случаях с самой ВАК, которая призвана контролировать качество защищаемой научной продукции и бороться с коррупцией в сфере аттестации научных кадров? За комментарием сложившейся ситуации корреспондент «АН» обратился к председателю совета ректоров вузов Иркутской области, ректору Байкальского государственного университета экономики и права профессору Михаилу ВИНОКУРОВУ.

- Ситуация действительно скандальная. Серьёзно подмочена репутация главного органа страны, контролирующего качество защищаемых диссертаций. Я давно ставил вопрос о том, что ВАК, сохранившийся как рудимент старой советской системы, изжил себя и что надо переходить на мировую систему присуждения учёных степеней. То, что происходит сейчас в ВАК России, лишний раз доказывает правоту моей точки зрения.

– Получается, что сейчас как раз наступил тот момент, когда ВАК с лёгкой душой можно закрыть?

–Здесь я не совсем с вами согласен. Нельзя в одночасье ломать сложившуюся систему, потому что за ней – живые люди. Это подтверждает опыт стран СНГ, ликвидировавших свои ВАКи. Нужен эволюционный подход – как минимум два года, чтобы и зарубежный опыт изу­чить, и нормативную базу подготовить, и университеты с высшим репутационным капиталом отобрать. И только потом объявить о роспуске ВАК, при этом заменив его всё равно каким-то органом, по типу Большого жюри, как у журналистов, куда можно было бы подать апелляцию и т.п.

– А сейчас как быть – в свете нелицеприятных событий?

– Обновить ВАК! Сделать его более демократичным, исключить из его деятельности ничем не обоснованный волюнтаризм. Ведь не проходит трёх-четырёх лет, чтобы ВАК по своему усмотрению не поменял правила игры. Там, где нет правовой стабильности, царит беспредел, исчезает уверенность в объективной оценке диссертационных работ, формируется почва для коррупции. Полгода назад ВАК приостановил работу большинства диссертационных советов, в результате тысячи соискателей поставлены в условия неопределённости и нервотрёпки. Считаю, что первым решением обновлённого ВАКа должно стать восстановление деятельности необоснованно приостановленных советов.

Когда я говорю о демократичности в работе ВАК, я имею в виду три момента. Первый. В отношении диссертационных советов ВАК должен исходить из презумпции невиновности. Сегодняшний ВАК работает как карательный орган, а там, где чиновник от науки – каратель, там больше всего вероятность его подкупа. Второй. ВАК должен отказаться от политики дискриминации региональных советов. Снова, как в старые времена, негласно проводится политика концентрации докторских советов в столичных городах. На каком основании? Что, в региональных советах коррупции больше, чем в столичных? Исходя из своей многолетней практики, заявляю, что диссертационные советы в регионах гораздо ответственнее и щепетильнее подходят к оценке диссертационных работ, чем известные мне столичные советы. Предлагаю восстановить справедливость – разрешить региональным советам начать работу. Почему добросовестные докторанты и аспиранты Сибири, Дальнего Востока и других регионов страны должны страдать?

Третий. Присуждение учёной степени кандидата наук должно полностью и окончательно стать прерогативой диссертационных советов, включая выдачу диплома кандидата наук. Это разгрузит ВАК и позволит ему сосредоточиться на экспертировании докторских работ и формировании новой концепции аттестации научно-педагогических кадров.

– И последний вопрос, Михаил Алексеевич. События вокруг ВАК – и не только вокруг него, вообще проблема коррупции вольно или невольно бросает тень на людей с кавказским акцентом.

– Понимаю, на что вы намекаете, но я бы разделил ваш вопрос на две составляющие: сама коррупция и Кавказ. По части коррупции есть расхожее мнение, будто она процветает только на Кавказе. Ответственно заявляю, что 70–80% коррупционных потоков концентрируется в Москве, там, где сформированы центры абсолютной власти. И ВАК – хороший тому пример. Эта чудовищная концентрация власти и денег в московских кабинетах стимулирует развитие коррупционных процессов в регионах, в том числе и на Кавказе.

Что касается конкретных личностей, то я не стал бы делать акцент на «кавказской» национальности. Помню, в студенческие годы я учился по учебникам политической экономии Н.А. Цаголова, выдающегося профессора МГУ. И никому в голову не приходило подозревать его в чём-то, оттого что по национальности он был осетин-дигорец. Если уже речь зашла о братьях-экономистах, назову ещё одну известную фамилию – Хасбулатов Руслан Имранович. Выдающийся специалист по мировой экономике.

Проблема, которую вы между строк обозначаете в своём вопросе, конечно, есть. Развращённость верхушки кавказской управленческой элиты достигла таких размеров злокачественной опухоли, что требует операционного вмешательства. Но начинать надо с Москвы.