Академия наук превращается в «Сколково»

Начался новый виток войны между правительством и Российской академией наук. В начале августа о необходимости масштабной реформы РАН заявил Д. Медведев. В конце августа его поддержал министр образования Д. Ливанов.

Академия наук – лакомый кусок для любого «эффективного менеджера». Организации принадлежат десятки зданий в центрах Москвы и Петербурга. РАН зарабатывает 25–35 млрд. руб. в год за счёт пожертвований, частных инвестиций в исследования – и собственных научных разработок. Они ещё существуют! К примеру, учёные из Академии изготовили несколько деталей для последнего марсохода НАСА и создали часть приборов для Большого адронного коллайдера.

Увеличению доходов мешает одно. РАН – неповоротливая бюрократическая структура. По подсчётам профсоюза работников РАН, на 56 тыс. сотрудников приходится более 1 тыс. директоров с замами и 3,3 тыс. руководителей различных научных подразделений. Разросшееся начальство обеспечило себя неплохо. Средняя зарплата директора института – 140–150 тыс. руб. в месяц. Зама – около 100 тыс. руб., это в 3–4 раза выше, чем у рядового научного сотрудника.

Заодно начальство присуждает самому себе научные премии. К примеру, премию «Глобальная энергия» с ежегодным фондом в 33 млн. рублей. Дополнительные доходы академии тоже чаще достаются руководителям. Директорам институтов за счёт внебюджетных средств перепадает в среднем более 50 тыс. руб. в месяц, тогда как обычным научным сотрудникам – менее 10 тысяч.

Верхам при такой жизни хорошо. Но наука умирает. В середине 2000-х гг. казалось, чиновники заинтересованы в адекватной реформе РАН. В 2005 г. по соглашению с правительством в академии запустили так называемый «пилотный проект». Он предполагал сокращение лишних ставок и повышение зарплат оставшимся учёным. Во второй половине 2000-х гг. действительно сократили 20% ставок. Но верхушка академии, как водится, вышла сухой из воды, пострадали рядовые сотрудники.

В 2007 г. правительство пошло на прямой конфликт с академией. Чиновники потребовали, чтобы РАН приняла написанный ими проект устава. Тут-то и выяснилось, что Министерство образования в первую очередь интересуется не зарплатами, а имуществом и денежными потоками. Главным изменением было следующее: передать все хозяйственные вопросы академии в ведение особого наблюдательного совета. Его состав должно было контролировать правительство.

Кроме того, главу академии решили не избирать, а назначать. При этом в кресло президента РАН вместо бессменного с 1991 г. Юрия Осипова прочили ректора МГУ Виктора Садовничего. Но тут поднялся громкий скандал. Общее собрание академии наук отвергло правительственный проект устава. Взамен приняло собственный, оставляющий имущественные вопросы в ведении президиума.

В общем, подвинуть руководство РАН не вышло. Тогда правительство решило взять академиков измором. С 2008 г. доля РАН в бюджетных затратах на российскую науку сократилась с 35 до 20%. Дотации академии держатся на уровне 60–65 млрд. руб. в год, остальные деньги идут в университеты и независимые от РАН научные организации. В итоге в России образовались три типа претендентов на научное финансирование. Академия, крупные вузы во главе с МГУ и находящиеся под непосредственным управлением правительства учреждения – такие как Курчатовский институт, «Сколково» и Роснано.

Новые научные центры продолжают активно перетягивать бюджетный канат на себя. Академия – проигрывает. За последние 10 лет РАН лишилась 88 научных институтов. Большую часть сократили и укрупнили. Некоторые – отошли конкурирующим организациям. К примеру, в 2012 г. правительство передало в ведение «Курчатника» Институт ядерной физики им. Константинова. От нехватки средств страдают рядовые учёные. По данным профсоюза работников РАН, с 2008 по 2010 г. средняя зарплата в академии сократилась с 34,7 до 31,2 тыс. руб. в месяц.

Теперь, судя по заявлениям Д. Медведева и Д. Ливанова, правительство готовится нанести окончательный удар по верхушке РАН. На этот раз он может стать успешным. Ослабленную недофинансированием академию легче раздавить. Кроме того, в РАН появилось немало молодых и недовольных карьеристов. К примеру, за реформу академии активно выступает председатель Совета молодых учёных РАН Вера Мысина. В августе она удостоилась аудиенции Д. Медведева, премьер согласился с её взглядами на реформу.

Если так пойдёт дальше, через год-два государство воплотит мечту и поставит академию наук под полный контроль. Места бессменных старцев из президиума займут молодые карьеристы, близкие к Министерству образования. Только вряд ли это приведёт к разумной реформе. Скорее всего, изменения сведутся к переделу собственности.