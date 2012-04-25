«ТеМП» набран

В Москве прошёл второй турнир среди молодых специалистов и студентов «ТеМП – 2012». В условиях жесточайшей конкуренции на первых этапах отобрали 14 команд. Из них, тоже в нелёгкой, но спортивной борьбе определились 4 команды- суперфиналиста. Но первое место, как известно, всегда только одно…

С пропуском в будущее

Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ – предприятие, между прочим, режимное. Но ещё и инновационное. Вместо шлагбаума – стальные вертушки в потолок. Вместо бабушки-вахтёра – охрана в лице представителя серьёзной госструктуры, привычно называемого часовым. С пропуском и паспортом «по лестнице на второй этаж, потом направо, ещё раз направо и ещё раз направо», – объяснили встречающие. Вначале проходишь Центр карьеры Росатома и попадаешь в зал, в котором за столиками сидят 14 команд. Задник драпирован, но всё равно угадывается столовая – самое большое помещение в академии, в других все бы не поместились. И это символично, современные учёные не должны быть голодными.

– Турнир «ТеМП-2012» (Турнир молодых профессионалов) стартовал в начале года и проходил по всей России. В первом отборочном этапе турнира приняли участие 900 студентов и выпускников из 59 городов и более 200 российских вузов. В том числе студенты НИЯУ МИФИ, МГУ, ТПУ, МГТУ, РХТУ, ННГУ. Интеллектуальными спонсорами команд стали 14 предприятий, представляющих основные направления деятельности Росатома: ОАО «НИКИМТ Атомстрой», ФГУП «ВНИИА», ОАО «ЗиО Подольск», ЗАО «Гринатом», ОАО «Гиредмет», ФГУП «ПО «Маяк», ОАО «ЦКБМ», ОАО «НИКИЭТ», ОАО «ВНИИНМ», ФГУП «Атомфлот», ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», ОАО «МСЗ», ОАО «Атомэнергомаш» и ОАО «НПО «ЦНИИТМАШ», – говорит директор академии Андрей Афонин.

На турнире молодые участники и эксперты от предприятий получили возможность испытать инновационный способ поиска оптимальных решений на поставленные задачи путём коллективной работы в виртуальном пространстве – краудсорсинг. На базе интерактивной платформы Witology ребята в режиме онлайн аккумулировали и обсуждали идеи, направленные на решение задач, стоящих перед Росатомом.

Для участия во втором этапе турнира из наиболее активных и результативных участников онлайн-обсуждений формировались команды, а признанные эксперты отрасли выбирали лучшие идеи. В итоге таких оказалось 14. На их основе появились темы проектов. Для работы над этими проектами были сформированы 14 команд из 95 участников.

Так как именно предприятия Росатома заинтересованы в решении задач, то основной «морковкой» для участников была, есть и будет возможность работать именно в атомной индустрии. Проекты были разделены на направления: научно-технические и социальные.

Пиар, бассейны и мотивации

Ближе к объявлению результатов – кто же из них войдёт в «великолепную» четвёрку, участники заметно занервничали. «У нас 75, у соседей 77. Совсем рядом идём», – накал страстей был, как на решающем матче «Спартак» – ЦСКА. Звучат фанфары, барабанная дробь и имена команд.

Первая – ОАО «НИКИЭТ» – решилась ответить на вопрос, сможет ли Россия к 2020 году закончить работы по строительству быстрого реактора со свинцовым теплоносителем – «БРЕСТ-300». Вторая – ОАО «НИКИМТ Атомстрой», взявшееся за проект по улучшению ремонтопригодности бассейна выдержки АЭС. Команда ОАО «Атомэнергомаш», разработала методы повышения инновационной активности молодых специалистов. А команда ФГУП «ВНИИА им. Духова» рискнула найти возможности по привлечению молодых специалистов для работы на «закрытых» предприятиях. Особенно в режиме секретности.

После небольшого перерыва предстояло представить на суд жюри более развёрнутые презентации своих проектов. И ответить не только на их вопросы, но и на вопросы из зала, от проигравших команд.

Вначале на сцену вышла команда ОАО «НИКИЭТ». Техника, как всегда это бывает, немного подвела, слайды зависали. Но им, прошедшим столь жёсткий отбор, было уже ничего не страшно. Самый главный посыл выступления – если не удастся наладить взаимодействие между участниками грандиозного проекта, то к запланированному 2020 году «Бреста» не будет. В лучшем случае – на три года позже. Свою мысль смельчаки, а в наше время сомневаться в планах партии и правительства не принято, дополнили графиками. Они напомнили: «когда создавалась атомная бомба, все предприятия, научные центры страны (СССР) работали на эту идею». И были правы – только усилия всех могут создать чудо.

Команда «Атомэнергомаш» на конкретных механизмах показала, как надо мотивировать сотрудников компании на активность в инновационных проектах. Тут и внутренняя мотивация – работаешь на страну, и внешняя – хорошая зарплата, соцпакет, уважение в коллективе. Не забыли и про то, что условия труда должны постоянно улучшаться. На вопрос жюри – сформулируйте, что такое инновация? – лучше всех ответила одна из участниц. «Например, человек, который изобрёл чай в пакетиках, совершил инновационное открытие. Были отдельно чай, отдельно бумага. А получилось то, чем мы пользуемся каждый день». Что же – абсолютно права. От Ивана Буданова из команды ОАО «МСЗ» прозвучал ехидный вопрос: а почему нет в мотивации жилья для молодых специалистов? Ответ был достоин классика: у нашей компании нет проблем с жильём для них. Повезло сотрудникам «Атомэнергомаша».

Самый технический проект – «НИКИМТ Атомстроя» – для неспециалистов прозвучал бы тарабарщиной. Бассейны выдержки АЭС – одно из самых уязвимых мест на станции. Собственно это продемонстрировала авария на японской «Фукусиме». Ребята предложили много новых идей – как для уже построенных, так и для строящихся станций. Например, как в ремонте использовать роботов. А в новых бассейнах – покрывать стенки специальным стеклом. Сразу прозвучал и вопрос об увеличении себестоимости в этом случае. «Это стекло стоит дёшево, а сроки между ремонтами значительно увеличиваются. Снижается опасность протечек», – ответили они.

У команды «ВНИИА им. Духова» была самая бодрая презентация. Молодые специалисты не очень охотно едут в ЗАТО, особенно если их будущая работа связана с режимом секретности. А уж работа на ядерный оружейный комплекс – вообще мрак, даже в Турции не отдохнёшь. Прозвучала угроза неминуемого старения научного персонала (мне всегда казалось, что их называют – учёные). Ребята смело озвучили и ряд подобных проблем. В частности, нехватку кадрового резерва: «работа программистом в условном Гугле престижней, чем в условном НИИ».

Что в ответ? Пиар, пиар и ещё раз пиар. По мнению команды, необходим режим большей открытости, участие предприятия в рекламных кампаниях, привлечение СМИ и даже – ужас первого отдела – реклама в социальных сетях. «Это позволит нам встать в один ряд с крупнейшими мировыми компаниями» – лейтмотив выступления команды «ВНИИА им. Духова».

И вот объявление самых-самых по ранжиру. 4-е место – «Атомэнергомаш». 3-е – «НИКИЭТ». 2-е – «НИКИМТ Атомстроя». И 1-е место – естественно, «ВНИИА им. Духова». Что же – пиар в наше время самый главный зверь.

Первый заместитель генерального директора Росатома Николай Соломон высоко оценил конкурс. Он помогает понять «куда смотрит ваше сердце».