Стать поставщиком госкорпорации «Росатом» выгодно и престижно – такой вывод напрашивается от обилия участников регионального форума «Атомекс» в Петербурге. Даже на пленарном заседании 17 апреля, ещё до торжественного открытия, зал на 250 мест в «Ленэкспо» был набит битком. Руководство Росатома постоянно совершенствует правила игры для своих поставщиков. И не один участник подтвердил верность такого курса.

Поставщикам есть за что бороться: Росатом ежегодно размещает заказы на 40 млрд. рублей государственных средств и 300–400 млрд. собственных. В нынешнем году общая сумма может составить 425 млрд. рублей.

– Мы стремимся сделать процедуру максимально прозрачной, – говорит Роман Зимонас, директор Департамента методологии и организации закупок Росатома. – В 2010 году мы отменили реестр поставщиков, почти все закупки осуществляются посредством открытых торгов на электронных площадках. Организует процедуру один состав сотрудников, решение принимает другой. Для нас главный критерий – качество, а хвататься за поставщика с минимальной ценой мы не станем.

В 2011 году при Росатоме создан Совет по прозрачности. Новая система дала выгоду в 30 млрд. рублей, а количество открытых конкурсных процедур выросло за два года в 17 раз – до 35 тысяч. На 305 предприятиях Росатома распространён новый стандарт закупок. По словам Романа Зимонаса, конкурсная документация публикуется в открытом доступе на весь год, можно заказать подписку на обновления сайта закупок Росатома. Госкорпорация готова обучать своих партнёров новой версии стандарта на специальных курсах, а также создала для них интерактивную программу обучения на сайте, где с основными принципами можно познакомиться за 10 минут. Также есть курсы, помогающие зайти на рынок компаниям, ранее с Росатомом не работавшим.

– Мы стараемся отходить от формализма: например, неправильно прошитые заявки можно будет привести в порядок прямо при подаче, – говорит глава Центрального арбитражного комитета Росатома Павел Тихомиров. – Зато мы требуем раскрытия конечных бенефициаров наших партнёров – это обязательное условие, без исключений.

Департамент внутреннего контроля и аудита следит за жалобами на деятельность поставщиков или сотрудников корпорации. В Росатоме существует горячая линия, на которую можно сообщить информацию о фактах коррупции, ведётся реестр недобросовестных поставщиков. В 2011 г. 408 поставщиков решились пожаловаться на действия 85 организаций и подразделений. 54% жалоб признаны обоснованными, хотя бремя доказывания лежит на заявителе. По словам Павла Тихомирова, обжалуются чуть более 1% всех закупок, и есть прецеденты, когда результаты закупки отменялись и назначалась новая процедура. Помимо жалоб в арбитражный комитет поступило около 2 тыс. предложений по оптимизации работы. За предложение считаются, например идеи, высказанные журналистами в своих материалах.

Тема прозрачности бюджета и закупок прошла красной линией на форуме, где обсуждались и другие важнейшие вопросы. Например, какие стандарты безопасности атомных электростанций появились после «Фукусимы» и как на них реагируют российские производители. Если сформулировать ответ кратко – в обоюдных интересах, в русле государственного мышления. А если не кратко – то это тема отдельно.