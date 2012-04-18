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Ящик с сюрпризами

№ 15(307) от 19.04.2012 [«Аргументы Недели », Владимир ЛЕОНОВ ]

Ящик с сюрпризами
Магнитронное напыление пыли не терпит

Десятки раз, проезжая в сторону Калуги по Киевскому шоссе, в районе Обнинска обращал внимание на высокий серый забор с видеокамерами и спиралью «Егозы» – колючей проволоки поверху. И каждый раз возникала мысль: «Это какой-то крутой и сверхсекретный почтовый ящик». Надо же было такому случиться, что я оказался в числе первых журналистов, посетивших это закрытое от публики предприятие – Обнинское НПП «Технология». Надо сказать – не пожалел.

Лёгкость и прочность остались в цене

В начале 90-х новые руководители независимой России решили, что авиалайнеры собственной постройки нам в общем-то ни к чему. Е. Гайдар прямо сказал: «Будем летать на боингах». Как в воду глядел – сейчас парк воздушных судов российских авиакомпаний более чем на 80% состоит из иномарок. После такого шизофренического заявления основная продукция «Технологии» – полимерные композиты, карбоны, конструкционные стёкла для кабин самолётов и вертолётов, радиопрозрачные изделия для авиационных антенн и радаров, керамические материалы – оказалась не востребована.

Оставшись без заказов для авиастроителей, Обнинское научно-производственное предприятие сменило приоритеты и включилось в космическую гонку. Объясняется это просто – к 1993 г. стало ясно, что вывод на орбиту космических аппаратов для зарубежных заказчиков – очень прибыльный бизнес, и всё связанное с обеспечением коммерческих пусков будет жить. Соответственно, получили развитие и российские космические программы. Деньги худо-бедно, но выделялись.

Опыт работы на космос был, правда, очень специфический. Из 100 тонн общей массы советского космического челнока «Буран» десятая часть пришлась на обнинскую продукцию. Программа «Энергия-Буран» была закрыта М. Горбачёвым. Но научный задел, умение максимально уменьшать вес конструкций при выдающейся прочности остался.

Оказывается, уникальные сверхлёгкие керамические плитки «бурановской» теплозащиты, остекление кабины пилотов, крупногабаритные конструкции из композиционных материалов родом отсюда. Говорят, до сих пор мастера втайне от начальства паяльной лампой докрасна разогревают эти плитки, а потом спокойно держат их в ладонях, не обжигая рук. «Уже в те времена створки грузового отсека «Бурана» были сделаны из модного сегодня карбона», – подчёркивает генеральный директор ОНПП «Технология»» Олег Комиссар.

Как стать миллионером

Наглядное доказательство преимущества обнинских технологий: внешне массивная решётка, метр на метр, толщиной «на глазок», сантиметров пять, является каркасом солнечной батареи. Берёшь в руки, за самый угол, и возникает ощущение нереальности – она почти невесома! А раз дали подержать – значит, прочная. 480 граммов на квадратный метр уверенно называют «технологическим прорывом». Попробуйте сделать лучше и легче – станете миллионером.

Размеро-стабильные

Каждый килограмм выведенного на орбиту полезного груза обходится приблизительно в 20 тыс. долл. Когда пришло время модернизировать тяжёлую ракету-носитель «Протон», в Обнинске к началу прошлого десятилетия разработали технологию изготовления головного обтекателя из углепластика и уменьшили вес конструкции сразу на полторы тонны. Следовательно, этот вес можно смело плюсовать к полезному грузу. 20 тыс. долл. умножаем на 1500 кг = 30 млн. долларов. Расчёт, естественно, самый приблизительный, но впечатляет. Сегодня предприятие вовлечено в очередной этап модернизации «Протон-М». И благодаря последним техническим решениям «сняли» ещё 150 кг.

Лёгкий обтекатель (его, несмотря на внушительные размеры, без труда поднимут 4 человека) выполняет ещё одну интересную функцию – защиту космических аппаратов от шума. Сотня децибел от стартового рёва ракетных двигателей способна вывести из строя нежную электронную начинку. Обнинские обтекатели, с сотовой конструкцией в основе, позволили отказаться от объемных звукопоглощающих матов, толщиной до метра, и высвободили дополнительное пространство для полезной нагрузки.

Ракеты-носители «Рокот» и перспективная «Ангара» тоже одеваются здесь. Высокие технологии не отменяют ручной труд – сотрудников этого подразделения хочется сравнить с высококлассными портными. Только портняжному ремеслу научиться легче – тут размеры считают не в сантиметрах, а в микронах. Работник приобретает квалификацию в лучшем случае за два года, инженер считается готовым к самостоятельным свершениям лет через пять.

Средняя заработная плата в цехе, где создают углепластиковые детали, около 60 тыс. рублей. Чистота идеальная, по лазерным точкам кроят материал, затем выкладывают на шаблон и отправляют в печь. Чтобы «выпекать» крупные детали, пару лет назад купили у немецкой фирмы «Шольц» уникальный автоклав. Внутренний диаметр «духовки» – под 5 метров, глубина – 6. Выдерживает давление до 10 атмосфер. Его доставка из Германии, по рекам и каналам – отдельная история.

Главный враг долгой работы спутников на орбите – огромные перепады температур, от -200 до +200оС. Обычные материалы под их воздействием сжимаются и расширяются, аппаратура выходит из строя. В Обнинске российские и зарубежные космические аппараты одевают в размеростабильные трёхслойные панели – углепластик этот вопрос закрыл раз и навсегда.

Еще одна хитрая разработка, пассивная система терморегулирования, продлила жизнь спутникам сразу втрое – до 12–15 лет. Почему хитрая? Вроде обычная трубочка, крепится на панель, внутри газ. А позволила обойти всех конкурентов, в России уж точно. Изобретали её совместно с НПО им. С.А. Лавочкина.

Не космосом единым

В Обнинске производят и стёкла для железнодорожных локомотивов. На испытательном полигоне в опытные образцы стреляют из специальной пушки: бутылкой от шампанского со скоростью 100 км/ч. Устояло, нет сквозной дыры – значит, годится для установки и эксплуатации. Один такой образец, после испытаний, стоит у входа в «стекольный» цех. Вид страшноватый, трещины густо разбежались от точки удара, но стекло защитную функцию выполнило, условный машинист не пострадал.

Сверхчистое производство

Малоизвестный факт – бронестекла из Обнинска служат и в рубках атомных ледоколов. Моряки надёжно защищены от поражения из любых видов стрелкового оружия. Вдруг какие-нибудь террористы решат завладеть кораблём с ядерной силовой установкой? И всё же главный заказчик стеклянных изделий «Технологии» – аэрокосмическая промышленность.

Для космических аппаратов и самолётов готовят особые стёкла. На фонари (так по традиции называют остекление кабин самолётов) изнутри наносят особое, состоящее из целого коктейля оксидов металлов покрытие, толщиной в 80 нанометров. В его состав входит и золото.

Покрытие решает целый спектр задач: радиолокационная малозаметность (технология «Стелс»), защита пилотов от радиации, в том числе солнечной, на больших высотах, и других внешних факторов. Электромагнитное излучение уменьшается в 250 раз. Заодно впятеро повышается атмосферостойкость органического стекла. Рассказывает Валерий Тёмных, директор НПК «Стекло»:

– На участке магнитронного напыления стекло превращается в металлооптическое многофункциональное покрытие. Светопропускание должно составить не менее 70%. В 2010 году коллектив из десяти человек за эту разработку получил премию правительства Российской Федерации. Сейчас стоит вопрос о расширении участка, заказы лавинообразно растут.

До того как в Обнинске разработали эту технологию, на другом предприятии долгие восемь лет бились в попытках сделать что-то подобное. Не вышло. А учёные «Технологии», получив заказ, совместно с Белорусским университетом разработали магнитронную установку и решили задачку за пару лет – сказался полувековой опыт работы со стеклом для авиации.

Доступ в помещения, где этим занимаются, ограничен. Основанием может быть исключительно письменный приказ генерального директора. Чистота воздуха (6-й класс чистоты) там возведена в абсолют, в разы выше, чем стерильных операционных медицинских клиник. Нас после переобувания в бахилы в первом «предбаннике» и в специальные халаты с металлической антистатической нитью во втором подпустили взглянуть на таинство через герметичное окно. За ним два специалиста, упакованные в комбинезоны и похожие на мультяшных «телепузиков», обрабатывали стеклянную поверхность.

«Изделия остекления» из этого цеха установлены на всех отечественных самолётах и вертолётах. Особое требование – прочность. При испытаниях по ним бьют предметом весом 1,7 кг со скоростью 800 км/ч.

А «космическому» стеклу важно без последствий переживать перепад температур «холод-тепло» от глубокого минуса до 350 градусов по Цельсию. Когда-то для остекления космического «Бурана» в Обнинске синтезировали и сварили особое стекло. Специально была построена печь длиной 75 метров для «отжига», создана технология упрочнения. Прочность и термостойкость выросли втрое. Я с нескрываемым уважением потрогал это внешне обычное стекло, так сказать, прикоснулся к истории. Незаметно чуть приподнял – тяжеленное!

Главное, чем отличается обнинский «почтовый ящик» от множества российских производств, – уникальные технологии из советского задела здесь не утрачены. Возникнет надобность защитить экипажи космических кораблей будущего от бушующей за бортом высокотемпературной плазмы при входе в плотные слои атмосферы – стекловары «Технологии» заказ выполнят.

Справка «АН» ОНПП «Технология»

В 1959 году в Обнинске начали строить экспериментальный завод – филиал НИИ технического стекла. Позже, когда самолетостроению потребовалась база для разработки и производства изделий из неметаллических материалов, появилось научно-производственное предприятие «Технология». В 1994 году ему придан статус Государственного научного центра РФ. ОАО «ОНПП «Технология» в настоящее время входит в состав холдинга «РТ-Химкомпозит» госкорпорации «Ростехнологии».

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