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США «Белене» объелись?

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », Иван КОНЕВ ]

США «Белене» объелись?

Наши заокеанские друзья не упускают ни одной возможности подгадить России. Так, по рекомендации из Вашингтона, Болгария вышла из проекта по строительству АЭС «Белене». Неустойка за расторжение контракта может встать Софии в миллиард долларов. Привести к неминуемым веерным отключениям электричества в ближайшем будущем. И к политическому кризису.

«Братушки» из Госдепа

Отказ Болгарии от строительства атомной электростанции «Белене» явно обрадовал Вашингтон. «Я поздравляю вас и приветствую это трудное решение», – заявила госсекретарь США Хиллари Клинтон министру иностранных дел Болгарии Николаю Младенову

«Я осознаю, насколько трудным оно было для болгарского кабинета», – цитирует заявление Клинтон национальное радио BNR. Клинтон заявила также, что высоко ценит и то, как спокойно болгарская сторона сообщила о прекращении сотрудничества по «Белене» России.

Отметился и посол США в Болгарии Джеймс Уорлик. Вопреки дипломатическим увёрткам, он фактически признал, что основной нажим был оказан из США: «После многих лет размышлений пришли к мнению, что этот проект очень дорого обходится Болгарии. И после внимательного обсуждения премьер-министр решил, что очень дорого».

Дорого ли обошлось бы Софии строительство АЭС или недорого – вопрос дискуссионный. Хотя общая стоимость проекта оценивалась в 6,4 млрд. долларов, запуск «Белене» давал шанс Болгарии стать полностью энергонезависимой в ближайшее время. Тем более что эксперты прогнозируют рост потребления электроэнергии в ближайшие 15 лет на 25–30%. Причём вне зависимости от возможного изменения климата.

«Поверьте мне, через 15 лет Болгария будет вынуждена импортировать электроэнергию», – заявил СМИ депутат Болгарской социалистической партии (БСП) и бывший министр экономики и энергетики Болгарии Петыр Димитров.

Вопрос о финансировании АЭС мог быть в принципе снят с повестки дня с учётом того, что Росатом высказал готовность профинансировать проект «на 100%», то есть прокредитовать проектную компанию на стоимость генконтракта при сохранении болгарской стороной контрольного пакета в проекте. Теперь же Софии придётся выплачивать ориентировочно около 1 млрд. долларов в качестве неустойки за разрыв контракта. А бюджет Болгарии на текущий год хотя и спланирован бездефицитным, но сумма в миллиард пробьёт в нём ощутимую дыру.

Бывший премьер-министр страны Сергей Станишев заявил: «Решение остановить реализацию проекта «Белене» фатально для Болгарии, для болгарской ядерной энергетики и для народа». По его мнению, в такой ситуации неизбежно и повышение стоимости электроэнергии для болгарского потребителя. А «кабинет министров не аргументировал отказ от второй АЭС с экономической точки зрения». Многие европейские эксперты также не исключают уже подзабытых веерных отключений в стране.

А Вашингтон ни платить неустойку, ни поставлять электроэнергию в Болгарию явно не будет. Зато не исключено, что на место Росатома придёт американская Westinghouse Electric Company.

Справка «АН»

Международный тендер на сооружение двух блоков АЭС «Белене» был объявлен в 2005 году. В нём победил российский «Атомстройэкспорт». В 2009 г. из проекта вышла немецкая компания RWE, отвечавшая за 49% финансирования (контрольный пакет в 51% тогда был у болгарского правительства). Летом 2010 г. Москва и София согласовали «дорожные карты» по возведению АЭС, в ноябре того же года окончательно подписана вся документация. В конце марта Болгария решила прекратить своё участие в строительстве АЭС, официально сославшись на дороговизну проекта и опасность ядерной энергетики. При этом реактор, уже построенный для станции, будет установлен на новом блоке действующей болгарской АЭС «Козлодуй».

Энерго-политический раскол

После скандального решения правительство Бойко Борисова прекратить строительство АЭС «Белене» депутаты и простые жители Болгарии объявили исполнительной власти «бойкот». Оппозиция тут же решила воспользоваться представившимся шансом.

Болгарская социалистическая партии (БСП), партия «Атака» и один независимый депутат внесли в парламент вотум недоверия кабинету Борисова из-за отказа правительства от строительства АЭС «Белене».

Отказ от проекта и решение построить вместо атомной станции газовую тепловую электростанцию только увеличит зависимость Болгарии от поставок российского газа. И поставит в полную зависимость от строительства американцами новых теплоэнергетических мощностей. Так мотивируют депутаты причины вотума недоверия правительству Борисова.

Лидер БСП Сергей Станишев заявил: «Наш ответ не ограничится только этим действием. Мы продолжим и другие, в том числе и общественные действия против безответственного и вредного решения, которое не отвечает национальным интересам и принято под внешним давлением».

«Показательны две вещи. Первая – год назад при цене, о которой премьер-министр Борисов сообщил после переговоров с российской стороной, в размере 6 миллиардов евро, он отстаивал «Белене», отстаивал яростно. Что же изменилось сейчас? Показательна  международная реакция, которая поступила после решения о «Белене» от госсекретаря США. Ведь это решение гарантирует частным американским ТЭЦ рынок электроэнергии по ценам выше, чем она производилась бы в «Белене», – подчеркнул Станишев.

Лидер партии «Атака» Волен Сидеров обратился к президенту Болгарии Росену Плевнелиеву с просьбой инициировать референдум по АЭС «Белене», передаёт ИТАР-ТАСС.

«Инициируйте референдум по вопросу строительства АЭС «Белене», чтобы в конце концов прекратить все спекуляции. Референдум даст ясный ответ на вопрос, нужны ли нам дополнительные ядерные мощности или нет. Нынешнее правительство приняло решение, которое идёт в разрез с национальными интересами», – заявил он.

В правящей партии «Граждане за европейское развитие Болгарии» (Это как у нас «Единая Россия» – проправительственный одобрям-с) заявили, что это «опыт поймать волну», которая пошла после отказа от АЭС «Белене». И назвали коалицию, сформированную партиями «Атака» и БСП, «беспринципной», а требования «не аргументированными».

Аргумент госкорпорации

Ещё накануне недавно прошедшего в Сеуле саммита по ядерной безопасности глава государственной корпорации «Росатом» Сергей Кириенко следующим образом охарактеризовал положение с «Белене»:

– Не скрою – мы заинтересованы в доведении этого проекта до логического завершения. И хотя при нынешнем положении вещей и наличии в портфеле Росатома 21 международного контракта на строительства АЭС один контракт сколь-либо существенной роли не играет, тем не менее «Белене» хотелось бы закончить – в этом заинтересована и болгарская сторона: за такие деньги и такие сроки, со столь высоким уровнем безопасности вряд ли ей кто-то способен подобное предложить…

Болгарский народ молчать не будет

Возмутился и обычно «безмолвствующий» народ. 51% опрошенных болгар поддерживают строительство «Белене», 27% затруднились ответить и лишь 22% респондентов высказываются против строительства станции. Об этом сообщает портал Russian Energetics, со ссылкой на данные опроса, проведённого в январе-феврале компанией Gallup International.

«Болгаро-российская дружба ничем не хуже болгаро-американской. И в то время как одни выступают с конкретными экономическими предложениями, другие не предлагают ничего, кроме «не делайте этого». Многие болгары осознают, что из-за американских геостратегических интересов Болгария может упустить хорошие экономические возможности», – прокомментировал директор агентства политических, экономических и политических исследований «Медиана» Кольо Колев результаты опроса сайту Центра энергетической экспертизы.

В болгарском сегменте американской сети (о, ирония судьбы!) Facebook появилась группа под названием «Я не отказываюсь от АЭС «Белене», а ты?» Её численность – уже почти 5 тысяч человек. Лозунг – «Поддержим энергетическую независимость Болгарии путём строительства АЭС «Белене». По словам одного из организаторов группы Николая Георгиева, которые приводит РИА «Новости», ещё никогда пользователи популярной социальной сети не выступали так бурно в поддержку решения социальных проблем в Болгарии.

А простые жители маленького городка Белене заявили уже об организации митингов в поддержку строительства у них АЭС.

От редакции. То, что правительство Болгарии поступило, как унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла, в принципе его личное дело. Росатому убытки не грозят. Тем более при его портфеле заказов в 20 энергоблоков – потеря «Белене» несущественна. Но сателлитам Вашингтона стоит нервничать из-за результатов предстоящих выборов. Ведь русская пословица гласит: «не плюй в колодец. Вылетит – не поймаешь». Благо болгарский народ понимает по-русски. А вот в надпись на долларах «Мы Верим в Бога» православные болгары верят как-то не очень.

Болгарский аргумент

«Он (премьер-министр Бойко Борисов) не посмеет противопоставлять себя американцам, у которых есть свои интересы. В Болгарии работают две американские ТЭЦ. Национальная электрическая компания (НЕК) обязана в соответствии с условиями договора выкупать всю производимую на них электроэнергию по исключительно высоким ценам». «Если АЭС «Белене» была бы построена, то, считая от сегодняшнего дня, через 10 лет американские ТЭЦ оказались бы полностью ненужными. Напротив, отказ от «Белене» гарантирует им стабильный рынок», – считает депутат БСР Румен Овчаров. 

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