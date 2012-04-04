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За доброе дело – больнее бьют?

№ 13(305) от 05.04.2012 [«Аргументы Недели », Иван КОНЕВ ]

За доброе дело – больнее бьют?

В России всегда так: не делаешь ничего – и слова худого тебе никто не скажет. А стоит что-то сделать, а тем более сделать хорошо, так такой ушат помоев выльют, что задумаешься, а нужно ли в следующий раз руку упавшему подавать. Примерно такая ситуация сложилась вокруг выполнения программы по отселению жителей посёлка Муслюмово.

Течёт река Теча...

Посёлок Муслюмово расположен в Кунашакском районе на северо-востоке Челябинской области. Не знаю, как у кого, а у автора этих строк название посёлка ассоциируется с мюсли. Мюсли в депрессивном Муслюмово видели редко. Зато каждый день видели речку Теча. Течу – несущую болезни. Дело в том, что в начале пятидесятых годов из-за сброса комбината «Маяк» в Течу попали радиоактивные отходы и осели на илистом дне. Но тем и коварна радиация, что у неё нет ни вкуса, ни запаха. А каждый, кто жил в деревне, знает, что деревенская речка – это основа всего. В ней купаются дети и взрослые, молодёжь жарит шашлыки на берегу. Гуси и утки часами в летний зной не вылезают из воды. В советские времена о такой мелочи, как здоровье людей, пострадавших от радиации, задумывались мало. Тем более что и сама авария была засекречена.

И только в 1993 г. был принят Федеральный закон №4995-1
«О социальной защите граждан РФ, подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча». В 1998 г. он был расширен. В 1999-м постановлением правительства Муслюмово было включено в список населённых пунктов, подвергшихся радиоактивному загрязнению. Отныне оно относилось к так называемой зоне проживания с правом на отселение. Но, как всегда, возможность этого самого отселения сопровождалась такими бюрократическими рогатками, что муслюмовцы «отселялись» бы ещё лет 200.

Наконец в «нулевых» новым руководством Росатома было принято волевое решение – людей отселить, дома снести. Но это вам не Южное Бутово, с бульдозером и ОМОНом селян не выкинешь. Был найден компромисс. Росатом и правительство Челябинской области подписали соглашение о финансировании переселения и план-график мероприятий. Основная мысль обоих документов – дать возможность муслюмовцам самим выбрать новое место жительства. А свои старые дома продать. Росатом выделил на выкуп 600 млн. руб. внебюджетных средств, доходов от деятельности «Маяка». Ещё 450 млн. должна была дать Челябинская область. В силу сложности и безумия российских законов пришлось создать специальный некоммерческий Фонд содействия отселению жителей села Муслюмово. Работа пошла.

Дай миллион, ну дай миллион

Муслюмово – село как село. Кто-то живёт постоянно – другого-то жилья и нет, а кто-то в городе имеет квартиру. Это важный факт. Поэтому у постоянных жильцов Росатом дом выкупал за миллион рублей. Как пояснили «АН», эта сумма фактически делилась пополам. 500 тыс. рублей – компенсация за старый дом, вторая половина – на переезд. Поэтому те жители, которые являлись владельцами домов, но в них не проживали, получали оценочную стоимость дома (оценку они заказывали сами у независимых оценщиков) – в среднем это составляло около 500 тыс., так как переезжать им не было никакой необходимости. И с цифрами не поспоришь. Выкуплено 550 домов у постоянных жителей. На это истрачено 550 миллионов. И 53 дома за 29 миллионов у собственников, которые в них не жили. Извольте документы посмотреть.

Вы знаете – что такое миллион для Челябинской области? Нет, вы не знаете, что такое этот миллион. За эти деньги можно купить вполне приличное жильё. Более тысячи человек с благодарностью взяли эти деньги. И купили: 150 квартир в Челябинске, 15 – в Копейске, 130 домов в более экологически привлекательных деревнях и сёлах Кунашакского района. Остальные предпочли из родных мест не уезжать и купить новый дом в посёлке, построенном администрацией Челябинской области в двух километрах отсюда – Новомуслюмово. Застройку этого села вела область. В нём планировалось создать всю необходимую инфраструктуру: школу, больницу, детский сад, центральное отопление и водопровод. Для индивидуальной застройки предлагалось два типа домов. Областные чиновники же выбирали подрядчиков для строительства, из бюджета оплачивалось подведение всех коммуникаций. Ни Росатом, ни Фонд содействия отселению к этому отношения не имели и по закону иметь не должны. Это очень важный момент.

И вот, когда новосёлы переехали в новые коттеджи, вдруг выяснилось, что многие из них имеют разной сложности строительные дефекты. Некачественно утеплённые фундаменты, потолки, следовательно – низкая температура в доме. В посёлке проседал грунт в местах проведения систем канализации и водопровода. Всё это неизбежно приводило к постоянным перебоям с водоснабжением, отоплением и электроэнергией в домах. Властям пришлось переутеплять заново, исправлять другие ошибки строителей.

При этом нашлись и «смекалистые» жители, которые любую мелочь типа плохо прикрученной ручки конвертировали в бесконечную череду ремонтов. Грамотно сыпались и проклятия, адресовались они тому, у кого есть деньги, – Росатому. Представьте, вы взяли в банке деньги на строительство, наняли строительную фирму, которая возвела дом. А он вдруг оказался непригодным для жилья. Кого надо обвинять: банк или строителей? Представители фонда и Росатома дали вовлечь себя в разбирательство жалоб. И естественно, не без участия атомщиков в зиму новомуслюмовцы вошли в утеплённых домах.

Справка «АН»

На сегодняшний день за счёт средств Росатома отселено 603 домовладения. Жители 468 домовладений приобрели жильё и проживают в городе Челябинске, с. Кунашак Челябинской области, а также в других населённых пунктах Челябинской и Курганской областей, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и даже в Москве.

Жители 135 домовладений инвестировали полученные деньги в строительство новых домов в квартале застройки «Новомуслюмово».

По состоянию на 1 марта 2012 г. снесено 595 выкупленных фондом домов в старом Муслюмово.

Пиастры, пиастры

Затем директор «Общественного партнёрства «Гражданин» Максим Шингаркин обвинил Росатом в том, что его сотрудники «распилили» на проекте отселения муслюмовцев аж 500 млн. рублей. Мол, в соответствии с договорами купли-продажи домов муслюмовцев более половины средств, которые выделялись гражданам в качестве компенсации, переводились на счета коммерческих организаций. И вместо положенного миллиона жители получали всего 450 тыс. рублей.

Дело дошло до президента Медведева. Ему показали один из договоров купли-продажи дома, и тот увидел, что вместо обещанного миллиона там стоит сумма в 450 тысяч. И гневаться изволил. «Ах, обмануть меня не трудно!.. Я сам обманываться рад!» Пушкин, правда, не об этом писал.

А рядом с Медведевым в тот момент не оказалось компетентного человека (зато оказался Шингаркин), который бы ему объяснил, что это договор с тем, кто постоянно в Муслюмово не проживал. Ему и положено «всего» около 500 тыс. за сам дом с учётом независимой оценки выкупаемого имущества. В дело вмешались следственные органы. Были действительно вскрыты нарушения. Установлено восемь эпизодов на 2,1 млн. рублей. Причём фонд признан потерпевшей стороной. Местные жители сами пытались вступить в сговор с властями и представителями фонда.  Чушь «правдолюбов» о воровстве 500 млн. руб. Росатомом у муслюмовцев правоохранительные органы опровергли. Обвинители теперь, по нашей информации, и сами это признают (к их чести, кстати).

По поручению президента Национальный антикоррупционный комитет (НАК) и президентский Совет по развитию гражданского общества и правам человека провели своё независимое расследование. Отчёт был направлен в адрес Дм. Медведева (копия имеется в редакции). В нём, в частности, говорится: «Реализованный Росатомом механизм добровольного отселения не несёт в себе коррупционной составляющей… Заявления о распиле Росатомом более 500 млн. руб. не соответствуют действительности… Цели, на которые выделялось финансирование, достигнуты, право на добровольное отселение реализовали более 1 тыс. человек».

Также НАК и Совет по правам человека предлагают: «опыт Росатома по реализации прав граждан на добровольное отселение признать успешным; Росатому, Минрегиону, Минобороны и Минздравсоцразвития внести предложения (базис концепции) о механизме реализации прав граждан на добровольное отселение граждан с территорий, подвергшихся радиационному загрязнению, включая механизмы финансирования из различных источников. Мин­здравсоцразвития, Минрегиону, Минобороны актуализировать перечень территорий, отнесённых к различным зонам отселения».

Необходимо признать, что успешно проведён уникальный для нашей страны эксперимент. Более тысячи человек добровольно (!) переселены в более экологически чистые районы. А сколько в России таких мест, как Муслюмово, – бог весть. Вопрос в другом – в Росатоме теперь даже и слышать не хотят больше о каких-либо переселениях.

Ну а Гринпис, как всегда, против

Казалось, даже больше, чем переселённые муслюмовцы, такому опыту должны радоваться бравые ребята из экологических организаций. Радоваться, брать на вооружение и объяснять за океаном, откуда они зарплату получают, – смотрите, русские опять всех сделали. Но радости не видно.

«Очевидно, что переселение ведётся с нарушениями действующего законодательства и прав граждан… Со стороны фонда идёт одна показуха, якобы людям предоставили все необходимые условия для нормальной жизни. Но в таком случае люди бы не жаловались… Нужно было компактное переселение ближе к крупным населённым пунктам, где люди могли получить более квалифицированную медицинскую помощь и рабочие места», – говорится в заметке «Переселение Муслюмово: ситуация не меняется», появившейся на сайте российского отделения Гринпис.

В Росатоме комментируют это так: – переселение велось в рамках действующего законодательства (см. выше). Второе – ни Росатом, ни фонд не имели отношения (да по закону и не могли иметь) к выбору подрядчика для строительства Новомуслюмово. Третье – уникальность проекта была в том числе и в добровольности выбора места жительства. Уехали поближе к квалифицированной медпомощи те, кто хотел. Мощность экспозиционной дозы внешнего гамма-излучения территории Новомуслюмово составляет 0,08–0,12 мР/ч, что даже ниже положенной в регионе нормы.

Нет, конечно, по-человечески «зелёных» понять можно – боролся, боролся, гранты получал, а тут вот бороться стало не с чем. Следовательно, и грантов не будет. Эх, как печально.

От редакции. Будет очень обидно, если из-за, мягко скажем, странного стечения обстоятельств, корысти людей, продажности экобоссов опыт организации добровольного переселения людей из заражённой местности будет положен под сукно. Десятки тысяч человек лишаются надежды.

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