«Фукусима»… удвоила доверие

Годовщина катастрофы на японской АЭС «Фукусима» стала вполне естественным поводом для подведения ряда итогов по теме «Как изменился мир и его отношение к атомной энергетике?».

Разумеется, именно постфукусимский перечень вопросов, связанных со всеми работающими ныне на планете атомными электростанциями (и иными ядерными объектами), был одним из главных пунктов повестки дня на только что завершившемся саммите по ядерной безопасности в Сеуле.

Портфель и выручка

Ещё накануне данного события глава государственной корпорации «Росатом» сделал ряд важных заявлений относительно состояния дел в атомной отрасли и не только собственно российской.

– Подводя итоги периода, прошедшего после «Фукусимы», я могу констатировать тот факт, что понимание необходимости развития атомной энергетики в мировом сообществе не только сохранилось, но и приобрело качественно новый характер, – сказал Кириенко. – Всего несколько стран затормозили развитие своих мирных ядерных программ. Ключевые же игроки, такие как Россия, США, Индия, Китай, Франция, Великобритания, та же Южная Корея не только не приостанавливали свои программы, но и придали им мощные импульсы дальнейшего развития… И главная составляющая этих импульсов – новое понимание того, какой уровень безопасности необходим теперь.

Так, в России все станции за истекший период прошли не только нашу внутреннюю проверку, но и проверку по линии Всемирной ассоциации операторов атомных электростанций и по линии специальной миссии МАГАТЭ.

Одним из важнейших индикаторов того, что «постфукусимский синдром» не смог серьёзно повлиять на ситуацию в отрицательную сторону, глава Росатома считает экономический.

– Не скрою, мы не без тревоги готовились вносить коррективы в пакет контрактов, связанных с сооружением АЭС, однако реальность показала напрасность этой тревоги, – говорит Кириенко. – Если на начало прошлого года у нас в портфеле было 12 контрактов по строительству атомных электростанций по российским проектам за рубежом, то к сегодняшнему дню их уже 21. То есть со времени инцидента на «Фукусиме» нам удалось фактически удвоиться.

Аналогичны и внутренние тенденции. За истекший год российские АЭС дали рекордное количество электроэнергии – 172,6 млрд. киловатт-часов, на 35% увеличилась добыча природного урана, а выручка госкорпорации «Росатом» выросла до 500 млрд. рублей.

Процессы роста выручки, выработки и добычи шли параллельно с процессами качественного повышения физической безопасности. На них затрачено 29 млрд. рублей. За время после японской трагедии российские АЭС выдержали помимо вышеупомянутых 19 проверок нашими правоохранительными органами, на станциях проведены специальные учения по отработке взаимодействия в экстренных случаях (всего таких учений прошло 1383).

Таково общественное мнение

66% россиян выступают за развитие атомной энергетики в стране, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведённого в феврале 2012 года Левада-центром. 29% опрошенных граждан выступили за активное развитие атомной энергетики, 37% респондентов высказались за её сохранение на нынешнем уровне, 15% считают, что её нужно сворачивать, и лишь 7% выступили за полный отказ от использования энергии мирного атома. Аналогичный опрос, проведённый в России почти год назад, сразу после аварии на АЭС «Фукусима», демонстрировал серьёзное падение уровня доверия россиян к атомной энергетике. Тогда за её активное развитие выступали всего 22%, за сохранение на нынешнем уровне – 30%, постепенного сворачивания хотели 27%, совершенного отказа от АЭС – 12%. Опрос, проведённый в 2010 г., до аварии на японской атомной станции, показал, что общее число сторонников атомной энергетики составляло 73% (за активное развитие – 36%, за сохранение на нынешнем уровне – 37%). Число противников равнялось 14% (предлагали постепенно сворачивать 10%, совершенно отказаться – 4%).

– «Постфукусимский синдром», кстати, сильнее сказался на европейцах, чем на россиянах, – комментирует данные Алексей Гражданкин, заместитель директора Левада-центра. – Ситуация такова, что европейское общество живёт более благополучно. У россиян, как правило, больше других, более актуальных проблем. Для нас по-прежнему важны проблемы материального благополучия. Какие-то глобальные проблемы интересуют население существенно меньше, особенно те, что могут создать проблемы лишь в отдалённом будущем, а могут и не создать. Они вызывают меньше беспокойства и внимания, чем в более благополучных обществах.

Для России закрытие АЭС – это проблемы для жителей в моногородах, когда все оказываются в условиях безработицы и вынужденной миграции. Поэтому люди у нас мыслят более прагматично. Большинство людей в России не так защищены от материальных потрясений, чем европейцы. Трезвый расчёт для населения России важнее отдалённых и гипотетических угроз.

Кроме того, люди понимают, что атомная энергетика даёт дешёвую и стабильную энергию. Это очень серьёзный её плюс в глазах россиян. Тем более что альтернатив ей пока нет. Основная проблема для наших граждан – это цены, точнее, их рост.

Понятно, что будущее за атомной энергетикой, и со временем люди выходят из беспокойства и шока после «Фукусимы». К гидроэнергетике у нас отношение подорвано и культурно-историческими, и экологическими последствиями в ходе затоплений территорий, когда строились гидроэлектростанции на европейской территории России. Это тоже влияет на отсутствие достойной альтернативы, для которой пока идеального решения не найдено. И на фоне этого атомная энергетика смотрится для граждан более приемлемо.

По обе стороны океанов

Вполне обоснованный интерес в кулуарах саммита вызывал и политический аспект. В России сменился президент, в другой крупнейшей ядерной державе грядут президентские выборы. Какова степень влияния этого на безопасность объектов «мирного атома»?

Сергей Кириенко не видит в данной сфере никаких предпосылок для сколь-либо негативных изменений.

– Мера ответственности настолько высока, – заявил он, – что важность ядерной безопасности не подвергается сомнению, невзирая на любые возможные разногласия по прочим вопросам…

Сами же Соединённые Штаты, так же как и Россия, предпринимают очередные шаги для дальнейшего развития атомной энергетики на своей территории.

Так, недавно Комиссия по ядерному регулированию США впервые за 30 лет одобрила строительство новых атомных реакторов на площадке Vogtle в Атланте в штате Джорджия. В официальном заявлении Комиссии сказано, что в США осознают важность развития атомной энергетики как ключевого элемента безуглеродной энергетики в будущем и существенного фактора в создании новых рабочих мест, диверсификации энергопоставок и энергетической безопасности.

К старому возврата нет

Уроки «Фукусимы» извлечены и в плане реконструкции и замены блоков АЭС предыдущих поколений. Показательный пример – Курская АЭС. Ещё до саммита глава Росатома подробно разъяснил, почему 5-й энергоблок не будет достраиваться.

– Принцип очень простой, – говорит Сергей Кириенко, – если работающие блоки соответствуют современным требованиям безопасности – пусть работают. Если нет – надо заменять. А начинать строить новый блок старого типа – нецелесообразно.

Логичное решение

Говорит Рафаэль Арутюнян, заместитель директора по научной работе и координации перспективных разработок ИБРАЭ РАН:

– Логика состоит в том, чтобы развивать атомную энергетику – строить станции новых поколений. А 5-й блок Курской АЭС закладывался, когда отрасль, образно говоря, лежала на боку. Сегодня же, когда отрасль разработала новые проекты, атомные станции строятся по нашим проектам и в России, и за границей. Поэтому решение не строить этот блок логичное. Это нормальная практика, когда старые блоки заменяют на новые. Посмотрите на Ленинградскую и Нововоронежскую АЭС. Первые блоки там старые, но новые строятся по современным проектам.

Да, в России есть ещё блоки РБМК, но это вовсе не значит, что мы живём под постоянной угрозой. Все эти блоки прошли модернизацию и всевозможные экспертизы, в том числе и углублённые анализы – все компенсирующие меры на них были выполнены. Напомню, что во всех странах есть блоки разных поколений. Будущее атомной энергетики надо делать на новых блоках, а не на старых. Это логично и правильно.

Новые блоки рассчитаны на 60 лет. Когда принималось решение об отказе строить этот блок дальше, учитывался и будущий облик атомной энергетики через 30, 40 и 60 лет. На этом фоне очевидно, что необходимо строить самые современные блоки. Страшилки, увы, придумываются на основе реальных фактов, но раздуваются настолько, что потом не составляет труда пугать народ. А стратегический анализ показывает, что у нас будет в перспективе, но воплощение этих проектов закладывается уже сейчас…

…Одним из фундаментальных выводов сеульского саммита является, без сомнения, следующий. Безопасность атомной энергетики сегодня – дело общее, комплексное. Комплексное в том смысле, что государства, обладающие мощью мирного атома и содействующие её распространению в другие страны, могут рассчитывать на успех в этом деле, только обеспечивая весь комплекс услуг – от разработки соответствующего законодательства до окончательного запуска в эксплуатацию соответствующих объектов. Конкуренция остра – главную ответственность за ту самую безопасность несут эксплуатирующие организации, а значит, требования к оборудованию тех же АЭС неуклонно ужесточаются и будут ужесточаться и впредь. И Россия к этому полностью готова.