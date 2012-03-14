Термоядерный локомотив набирает ход

Международный проект тысячелетия (думаю, мало кто может возразить против данного определения) – создание установки термоядерного синтеза – вышел на новый виток. Виток, принципиально важный для России.

Недавно в Москве побывал генеральный директор Международной организации по термоядерной энергии ИТЭР (а именно она занимается вышеупомянутым проектом) господин Осаму Мотоджима. На встрече, прошедшей в Частном учреждении Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» «Проектный центр ИТЭР» – российском Агентстве ИТЭР (длинновато, но именно таково полное название) Мотоджима- сан и директор «ИТЭР-Центра» поставили свои подписи под очередным, девятым, Соглашением о поставке оборудования между Международной организацией ИТЭР и российским агентством ИТЭР.

Оборудование в высшей степени не простое: анализаторы атомов перезарядки, изготовления и поставки которых касается настоящее соглашение, – одна из важнейших составляющих диагностической системы ИТЭР, предназначенная для решения целого комплекса задач по измерению параметров ионного компонента плазмы и управления горением в ИТЭР.

Суть обуздания плазмы

Напомним – ITER (ИТЭР) – проект международного экспериментального термоядерного реактора. Задача проекта – демонстрация технологической возможности использования термоядерной энергии в промышленных масштабах и решения физических и технологических проблем, которые могут встретиться на этом пути.

В настоящее время проектирование реактора полностью закончено и выбрано место для его строительства – вблизи исследовательского центра Кадараш (Франция).

Значимость проекта подчёркивает хотя бы тот, скажем так, лингвистический факт, что ITER из обычной аббревиатуры (International Thermonuclear Experimental Reactor) превратился в восприятии людей в слово с навевающим особый дух значением: iter – по латыни означает «путь».

ИТЭР относится к термоядерным реакторам типа «токамак». «Токамак» – тороидальная камера с магнитными катушками. Опуская многочисленные подробности суть такова. В термоядерном синтезе приходится иметь дело с плазмой (ионизированный газ; известна также как четвёртое агрегатное состояние вещества – наряду с твёрдым, жидким и газообразным). Так вот, «токамак» – это то устройство, где плазма удерживается в вакуумной камере посредством магнитного поля для создания условий вышеупомянутого термоядерного синтеза, но – что крайне важно – управляемого.

Собственно «токамак», если кто забыл, – детище именно наших отечественных учёных.

Справка" АН"

Завершение строительства реактора и начало базовых экспериментов запланированы на 2020 год. На проектную мощность ИТЭР должен выйти в 2027 году.











Уроки «Фукусимы»

Господин Мотоджима в беседе с «АН» следующим образом оценил проделанную к сегодняшнему дню работу:

– Поскольку ИТЭР проект международный, то огромное значение имеет координация действий между участниками. Напомню, что кроме России над ним трудятся страны Евросоюза, Япония, Южная Корея, США, Китай и Индия. Каждая страна имеет чётко определённые задачи, а равно согласованный график их выполнения. Кроме чисто технических аспектов это касается, конечно же, и финансов. Могу с удовлетворением отметить – все государства-участники выполняют свои обязательства по ИТЭРу практически безукоризненно и в плане работы над узлами и компонентами будущей установки, и в плане изыскания средств. В недавнем прошлом определённые трудности возникли у моей страны – это было связано с трагедией «Фукусимы». Партнёры с пониманием отнеслись к ним, мы же, со своей стороны, предприняли максимальные усилия как можно скорее ликвидировать негативные последствия упомянутой аварии. В результате темпы выполнения повысились, и нам удалось ликвидировать «простой» и выйти на запланированное выполнение графика.

– Уроки «Фукусимы» внесли какие-то принципиальные корректировки в вашу работу?

– Только в одном – в ещё более внимательном отношении к вопросам безопасности. И хотя ИТЭР и нынешние АЭС имеют разные принципы работы, используют разное «топливо» и в принципиально разном количестве, однако нами изначально установлены высочайшие требования именно к абсолютно безопасному функционированию как каждого компонента, так и установки в целом. Конкретика воплощается на всех этапах работы. Обращу ваше внимание на выбранную площадку – Кадараш. При проектировании установки учтены не только сейсмологические особенности местности, но и такие факторы, как наличие – пусть и на безопасном расстоянии – двух дамб, ограничивающих течение местных рек: все объекты ИТЭРа здесь, согласно проектным условиям, способны будут выдержать не только 7–8-балльное землетрясение (хотя, согласно имеющимся исследованиям, максимум, что здесь возможно, это 4–5 баллов), но и одновременный потенциальный гидроудар, по силе равный цунами…

Я бы уподобил сегодняшнее состояние проекта железной дороге. Проложены рельсы, и на них установлен локомотив, который уже набирает скорость, и она близка к необходимой – к той, благодаря которой состав прибудет на станцию назначения вовремя…

А всё начиналось тяжело…

Академик Евгений Велихов (до недавнего времени – председатель Совета ИТЭР (руководящий орган проекта, принимающий решения об участии государств в проекте, по вопросам руководящего персонала, административных правил и бюджетных расходов) выразил искреннюю благодарность господину Мотоджиме:

– Искреннюю потому, что, пожалуй, как немногие, представляю себе тяжесть проекта. Действительно, теперь, сегодня, можно сказать, что есть и рельсы, и локомотив. И путь ясен и по оборудованию, и по деньгам. А если вспомнить, как это всё начиналось… Строительство первой установки термоядерного синтеза планировалось начать ещё в 1975 году, в США. Ввести же её в строй хотели в 2000-м. Но Конгресс Соединённых Штатов принял закон, согласно которому финансирование подобного рода проектов переходило из рук государства в руки частных инвесторов. Тем не менее идея выжила и потихоньку трансформировалась – после того, как ведущими учёными и политиками были осознаны истинный масштаб замысла и его важность для будущего всего человечества – в международную. Было принято решение о создании технологической платформы наднационального уровня.

Следующий шаг – Женева, где тогдашние руководители США и СССР – Рональд Рейган и Михаил Горбачёв – подписали соглашение об ИТЭР. Конечно, речь шла только о предварительных договорённостях, однако принципиально данный акт был чрезвычайно важен и имел огромное значение.

Ключевым же стал 2006 год, когда оформился ряд соглашений между нынешними странами – участницами проекта. Тогда фактически окончательно оформились принципы сотрудничества, по которым ИТЭР живёт сегодня. Основой послужила МКС (международная космическая станция), оптимально определяющая степени участия и ответственности.

– Кстати, почему именно Кадараш был выбран в качестве площадки?

– Я изначально предлагал другое место – на территории США, однако коллеги по проекту, после рассмотрения всех аргументов (а мою точку зрения разделяли, кстати, японцы, китайцы и собственно американцы) и весьма драматического обсуждения всё-таки настояли на Франции. Так в итоге и получилось, и никто о принятом решении не сожалеет…

Заместитель генерального директора госкорпорации «Росатом» Вячеслав Першуков напомнил, что «доля» России в проекте – 18 систем, необходимых для функционирования ИТЭР в штатном режиме, а в целом на проект работают свыше тридцати наших научно-производственных организаций.

– Кроме того, – подчеркнул Першуков, – ИТЭР является стимулом для осуществления других международных проектов Росатома в сфере традиционной атомной энергетики, многие из которых уже работают, а некоторые находятся на стадии запуска.