Ледокол непобедимый

Россия покупает за границей вертолётоносцы и живёт по-прежнему на нефтяные и газовые деньги. Но вера в будущее российских технологий ещё жива. Например, Россия строит собственные атомные ледоколы. Госкорпорация «Росатом» закладывает три судна нового поколения за 32 млрд. рублей. Они способны проходить трёхметровые арктические льды с крейсерской скоростью, за ними смогут свободно идти танкеры водоизмещением 70 тыс. тонн. В Росатоме говорят, что ледоколы как никогда востребованы: за три года коммерческая выгода от их эксплуатации выросла втрое, причём тарифы не повышались, а, наоборот, снижались. Всё очень просто: наступает эпоха крупномасштабного использования ресурсов Арктики и удобства северных морей.

За нашу «Победу»!

С начала февраля 2012 г. самый крупный в мире атомный ледокол «50 лет Победы» трудится в Финском заливе. За месяц провели 112 судов: у острова Гогланд формируются караваны на Приморск и Санкт-Петербург. Капитан Дмитрий Лобусов не может назвать ни единой серьёзной проблемы в работе: атомоход рассчитан на арктические льды толщиной 3 метра, а в заливе этой зимой максимум 40 см.

– Работаем максимум на половине мощностей, – говорит Дмитрий Лобусов. – В среднем выполняем по три проводки в день, 460 часов на ходу за неполный месяц, наездили 3 тысячи миль, сопроводили 3 миллиона тонн грузов. Несмотря на то что здесь справился бы и более лёгкий ледокол, мы не лишние в Финском заливе. Во-первых, все питерские коллеги плотно загружены, во-вторых, после нас танкеры могут развивать куда большую скорость.

4-палубный гигант приписан к Мурманску, и на Балтике работает впервые. Минтранс зафрахтовал атомоход после прошлой аномально холодной зимы, когда Финский залив сковало льдом уже в ноябре, а в западне оказалось 150 судов. Им на помощь из Мурманска за пять дней пришёл мелкоосадочный атомный ледокол «Вайгач» – это считается очень быстро. Но к тому времени владельцы грузов уже несли колоссальные убытки, новые российские порты на Балтике теряли репутацию, и в нынешнем году решили не рисковать. Зима в итоге выдалась мягкой, лёд встал лишь в феврале.

В начале марта «50 лет Победы» уйдёт домой в Мурманск. Там корабль ждёт плановый ремонт, покраска и летняя работа круизёром: атомоход совершит четыре рейса к Северному полюсу со 130 туристами на борту. И хотя цена трёхнедельного тура составляет от 18 до 26 тыс. долларов, свободных мест почти нет уже сейчас. В прошлом году россиян было всего восемь человек, а туристы представляли 28 стран мира. Росатом этим бизнесом не занимается, он лишь сдаёт корабль в аренду. А через два года круизы и вовсе прекратят – растут объёмы работы, атомоход будет задействован на Северном морском пути круглый год.

С позиции превосходства

– В прошлые годы морякам ледоколов платили хуже, чем в любом пароходстве, – говорит бывший штурман дизельного ледокола «Ермак» из Петербурга Михаил Георгиевский. – Экипаж большой, работы на 2–3 месяца, а всё остальное время нужно платить людям деньги за то, что они изображают деятельность. Нельзя же всех уволить и всех к зиме снова нанять. Сейчас ситуация у «дизельщиков» меняется, а востребованность коллег из Росатомфлота и вовсе на пике.

«50 лет Победы» строили 18 лет, хотя обычный срок создания ледокола – 3–5 лет. Атомоход заложили на стапелях Балтийского завода в Петербурге в октябре 1989 года, после распада СССР финансирование было приостановлено, и в состав флота он вошёл только в 2007 года. Правда, достроили атомный гигант с учётом последних новшеств.

Силовая энергетическая установка состоит из двух реакторов 75 тысяч «лошадей» – они могут снабжать электричеством 2-миллионный город. Принцип действия ледокола – как на пароходе. Реактор нагревает воду, которая, превращаясь в пар, раскручивает турбины. Турбины в свою очередь приводят в действие генераторы, вырабатывающие электричество. Оно поступает в электромоторы, которые крутят три гребных винта. На «50 лет Победы» применена канадская технология: ложкообразная форма носовой оконечности, которая уже доказала свою эффективность. Есть также новейшая цифровая система автоматического управления, комплекс биозащиты реактора и экологический отсек, способный утилизировать все продукты жизнедеятельности судна.

Старший дозиметрист Игорь Мирошников демонстрирует приборы: уровень радиации на атомоходе, как в горах на Алтае. Хотя перед входом в столовую висит специальный шар со спиртовым раствором. Ядерные реакторы способны выдержать прямое попадание в него пассажирского самолёта или столкновение с аналогичным же ледоколом. Хотя таких, как «50 лет Победы», пока нет. Толщина корпуса в местах ломки льда всего 5 сантиметров, а прочность корпусу придаёт количество и расположение шпангоутов. К тому же у ледокола двойное днище.

Капитанский мостик «50 лет Победы» – около 50 метров в ширину. А управляют ледоколом всего три человека. Вахта состоит из рулевого матроса, который сидит за штурвалом – «баранкой» не больше автомобильной. Старший вахты обычно находится в левом крыле мостика, где следит за навигацией и отдаёт команды рулевому. Вахтенный помощник делает записи в судовой журнал и отмечает положение корабля на карте. Три больших рычага посередине мостика – это рукоятки машинных телеграфов, которые управляют частотой вращения винтов. Каждый из них имеет 41 положение: 20 «вперёд», 20 «назад» и «стоп».

– Вахта длится 4 часа, как обычно, – рассказывает капитан Лобусов. – Всего три смены, каждая из которых несёт вахту, например, с 16.00 до 20.00 и с 04.00 до 08.00, следующие – с 20.00 до полуночи и с 08.00 утра до полудня. Это комфортно: на флоте часто используются две вахтенные смены – четыре часа через четыре. Свободные от работы члены экипажа могут посещать библиотеку, сауну, бассейн, спортзал.

На атомоходе есть спортивный зал на манер школьного – с двумя баскетбольными щитами и волейбольной сеткой. Экипаж более ста человек обеспечен едой на семь месяцев, если есть такая необходимость. Опреснительные установки выдают 120 тонн чистейшей воды ежедневно, а хлеб печётся в корабельной пекарне.

– Чёрного и белого хлеба в день уходит примерно 60 буханок, – говорит повар Анастасия Руднева. – Работать на ледоколе тяжело в первую очередь психологически, но хожу на нём уже пять лет. У меня мама работает поваром на ледоколе «Россия», да и деньги здесь неплохие.

…и к нам идёт ледокольный флот

Пятилетний успешный опыт работы «50 лет Победы» стал одним из основных аргументов, по которым будущие российские ледоколы решено строить в нашей же стране. Напомним, что из шести действующих сегодня атомоходов два («Таймыр» и «Вайгач») построены в Финляндии. Естественно, речь идёт не о реакторной начинке, это всегда только родное, а о «железе».

Россия обладает сегодня самым крупным ледокольным флотом в мире и бесценным опытом его эксплуатации. Новые атомоходы будут строить по проекту петербургского ЦКБ «Айсберг», а разработчиком реакторной установки для него выступает ОКБМ «Африкантов». Глава Росатома Сергей Кириенко полагает, что в ближайшие годы стране может потребоваться не три, а даже пять новых ледоколов.

Двухуровневая осадка необходима новым кораблям, чтобы действовать не только в океане, но и в устьях рек. Они будут работать в районе полуострова Ямал – возрождать Северный торговый путь. Если идти в Китай или Японию в обход Европы, через Суэцкий канал и Индийский океан, то получается 11 тыс. миль, а Севморпуть короче на 4 тысячи. Соответственно корабли должны проводить в плавании не 33, а 20 суток. В последнее время грузооборот здесь возрос в пять раз и составил 3 млн. тонн. А потенциальные возможности Севморпути – 50 миллионов.

Возрождению пути по северным морям России и Берингову проливу мешает нехватка ледоколов и слабая инфраструктура. В настоящий момент на протяжении Севморпути только два порта – Дудинка и Игарка. Правительство уже приняло решение о строительстве новых портов Варандей и Саббета на Ямале, а первый новый ледокол планируется ввести в строй уже в 2015 году. Кроме того, в нынешнем году расконсервируют атомоход «Советский Союз». В Росатоме подчёркивают, что переименовывать корабль не будут.