Жизнь за колючей проволокой

За рамками официального визита всегда остаётся простая жизнь людей. А она не менее интересна, чем заявление официальных лиц. Чем и как живёт город, в котором парадоксальным образом мирно сосуществуют памятники преподобному Серафиму Саровскому и создателю самого смертоносного оружия академику Юлию Харитону? Сколько получают физики и дворники? Почему визит первого лица – всегда большая неприятность для местных жителей? Об этом в путевых заметках нашего корреспондента.

Визит премьера равен пожару

Пройти КПП при въезде в город можно только пешком. Пришлось выйти из микроавтобуса, на котором приехал. Отнести свой паспорт и ждать, пока его проверят по спискам приглашённых. Минут через пять уже вызывают сотрудники ФСБ, которые осуществляют охрану на КПП. Машина, если есть разрешение, через шлюз должна пройти отдельно. Ворота в стиле инноваций и модернизаций привычно сдвигает боец внутренних войск в тулупе и валенках.

На площадке перед въездом несколько такси, микроавтобусы-маршрутки. Есть стоянка и обычного городского транспорта. Накануне визита Владимира Путина прошёл совершенно жуткий снегопад, поэтому задействовали всю снегоуборочную технику, которая есть в городе. Причём очищали только улицы, сгребая снег во дворы. Водители, пытающиеся оттуда выехать и толкающие своих железных коней, вспоминали премьера тихим незлобивым словом. Интеллигентный город, чёрт возьми.

Всё 90-тысячное население Сарова чётко поделено на две неравные части. Первая – это примерно 18,5 тыс. человек, работающих в Федеральном ядерном центре. Средняя зарплата –

35–40 тыс. рублей. При этом приказом директора установлен нижний потолок, который может получать молодой специалист – 27 тыс. рублей. Через несколько лет, когда становится ясно, что он закрепился, проявил себя и собирается остаться, нижний потолок для него отменяется. Но он сразу выигрывает в деньгах за счёт премий или отчислений от участия в проектах. Интересно, что даже при таких льготных условиях отсеивается по разным причинам практически половина молодых специалистов.

– Причины действительно разные. С некоторыми не продлевает контракт руководство: человек либо явно не тянет, либо не инициативен. Многие уходят сами. В закрытом городе страшно скучно жить. Одни и те же люди кругом и на работе, и вне её. Пойти практически некуда. После 7–8 часов вечера город замирает. В отпуск поехать – большая проблема. Разрешение на выезд за границу получить практически невозможно. А молодым сейчас хочется не дома сидеть, а мир посмотреть, – говорит Алексей, учёный, приехавший в Саров пять лет назад. – Общение с прессой, кстати, тоже не приветствуется.

Вторая, большая часть города – остальные жители. Средняя зарплата 8–10 тысяч. Стоимость аренды однокомнатной квартиры 7–8 тысяч. Между этими двумя категориями жителей – пропасть.

– Да, нас откровенно не любят. Например, как только в нашем центре поднимают зарплату, а это случается регулярно, в городе сразу вырастают цены. Ровно на столько же процентов, насколько выросли доходы. У нас и так всё на порядок дороже, чем в соседних городах. Например, в Арзамасе одна роза – 80 рублей, у нас – 120. Многие сотрудники, которые имеют право на выезд из города, каждые выходные на своих машинах ездят закупаться продуктами в Арзамас. Иногда устраиваются продукт-пром-шоп-туры в Нижний Новгород. Загружается целый автобус – и на весь день. Благо относительно недалеко. Но зато в ЗАТО спокоен за детей, – шутит Алексей.

Ещё одна категория жителей – пенсионеры центра. Всего их –12 тысяч. 3,5 тыс. из них работают, остальные получают доплаты из бюджета центра. Понятно, что простые городские старики подобных доплат лишены. А цены в магазинах вполне себе московские.

Такое расслоение живущих в одном, причём закрытом городе, ни к чему хорошему привести не может. Но здесь всё тихо. Интеллигентный всё-таки город, чёрт возьми.

GOOGLE видит не всё

Сколько на всей территории Федерального ядерного центра секретных заводов, лабораторий, испытательных стендов и площадок, вам не скажет никто. Общая его площадь – 232 кв. км. Производственная зона – 203 кв. км. Городская территория – всего 29 кв. км. В уникальном музее атомного оружия размещён полный, в мельчайших подробностях изготовленный макет всей территории. Так вот, фотографировать его строго-настрого запрещено. Да его стараются не показывать случайным экскурсантам. На замечание корреспондента «АН», что карты GOOGLE все давным-давно опубликовал, директор музея Виктор Лукьянов хитро улыбается: «Вы уверены в этом молодой человек? Вот, например, в этом районе они видят только лес. А там не совсем только лес».

Ещё один объект, который фотографировать категорически запрещено, – это настоящая первая советская атомная бомба. Без внешней оболочки. Гриф «Секретно» наложен на размещение зарядов, которые при подрыве инициируют цепную реакцию. Система их точного размещения – до сих пор тайна. Её придумал и воплотил в «железе» основатель центра – советский академик Юлий Харитон. Про него, кстати, в Сарове рассказывают любопытные истории. Например, известно, что каждое утро Харитон на балконе дома делал зарядку. Но почти каждое утро это был балкон другого дома. «Меры безо­пасности?» – поинтересовался корреспондент «АН». «Да нет, просто знатный мужик был», – ответили ему со смехом.

А вот то, что, дабы внести в музей копию самой большой 50-мегатонной водородной бомбы – «Царь-бомбы», – пришлось разбирать стену, – чистейшая правда.

Намоленное место

В нескольких километрах от города среди вековых сосен стоит маленькая избушка «о дву печь». Рядом часовенка и крест. Через дорогу – памятник пожилому человеку. Именно здесь стояла келья преподобного Серафима Саровского. На каменном валуне – постаменте памятника – он провёл в подвиге столпничества тысячу дней и тысячу ночей.

В избушке пожилая подслеповатая женщина недорого продаёт иконы с ликом преподобного Серафима, свечки, тексты молитв. У протопленной печи сладко спит кот. Рядом за стенкой келья преподобного Серафима. Там холодно, горят лампады у икон. Корреспондент «АН» поставил свечку. Одной из просьб к святому было: «Чтобы никогда «изделия», разработанные в нескольких километрах отсюда, не унесли больше ни одной человеческой жизни».