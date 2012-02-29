В Сарове нашли «Людей будущего»

Посещение премьером Владимиром Путиным города атомщиков Сарова вновь привлекло внимание всех российских СМИ к успехам и проблемам российской науки.

Как живут и работают учёные, кто придёт на смену уходящему поколению? Где мы впереди всей планеты, а где отстали на годы и десятилетия? Для того чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент «АН» вполне законно проник через тройные кордоны охраны в самый закрытый город России.

В городе атомщиков поселился «Домовой»

«Домовой», «Расследование физики звучания бокала», «Прибор для измерения расстояний до предметов бесконтактным способом», «Электронная регулировка ходовых огней». Эти и многие другие темы представили на суд строгого жюри участники Всероссийского детского научно-технического фестиваля «Люди будущего». И это проекты 10–11-классников! Немногие взрослые с высшим образованием готовы «поднять» такие темы, провести эксперименты, защитить проект. Немудрено, что столь талантливых самородков искали и нашли организаторы фестиваля: госкорпорация «Росатом», Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, администрация города Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Автор «Домового» – глобальной системы безопасности дома – Михаил Поляк из команды Железногорска постарался снабдить свою систему охраны дома всеми наворотами, вплоть до капсулы с безопасным, но жутко вонючим газом. «Единственное, что не успел, это спаять схему для отправки SMS владельцу дома, в котором что-то произошло. Как сделать – понятно, а вот чисто техническую работу проделать не успел», – смущаясь, рассказал он «АН».

«Непростые» дети приехали в Саров из 17 закрытых городов России. Конечно, предварительно они все прошли строгий отбор на уровне региональных олимпиад и специальных конкурсов. Мало того, им пришлось учиться работать в команде и решать очень сложные задачи сообща. А это, наверное, самое трудное.

Сейчас все научные школы России решают непростой кадровый вопрос. Молодёжь в науку идёт неохотно, среднее поколение уезжает за границу, а старшее выходит на пенсию. Решать стратегически важные для страны проблемы становится всё сложнее. Поэтому подобные конкурсы сразу позволяют выявить ещё в школьном возрасте талантливых ребят, опекать их и помогать с дальнейшей учёбой и работой. Именно они должны будут обеспечивать паритет России с мировыми державами, в том числе в разработке новых видов оружия. И в сфере высоких технологий, и в создании суперкомпьютеров.

– Через несколько лет мы ждём этих ребят в стенах наших лабораторий, наших институтов. Это задел на будущее. Некоторых мы возьмём на персональный учёт – с последующим трудоустройством к нам, – говорит директор Федерального ядерного центра России, председатель оргкомитета фестиваля Валентин Костюков.

Тихие улицы, пешеходы целуются

Саров – один из самых безо­пасных городов мира. Здесь можно оставить на ночь машину незакрытой, а утром найти её на том же месте. Здесь оставляют ребёнка в коляске около магазина. В Сарове на улицах не видно гастар­байтеров из солнечных южных республик, и люди не бросают на улицах мусор. За серьёзным кольцом охраны жители

90-тысячного города чувствуют себя в безопасности.

Но плюсы закрытого города оказываются и его минусами. Без специального пропуска, который получить очень сложно, за КПП не выйдешь. В центре работают более 10 тыс. секретоносителей. Из которых более 8 тыс. не имеют права съездить даже в привычную россиянам Турцию или Таиланд. Хотя зарплата – в среднем 30–40 тысяч – вполне это позволяет. Так что молодых учёных одними детсадами и школами для детей и престижностью профессии атомщика в закрытый от мира город не заманишь.

Есть и другая привычная проблема – квартирный вопрос, который испортил не только москвичей. Саров – город безумно красивой архитектуры. В нём мирно уживаются и дома XIX века, и великолепные деревянные особняки 50-х годов, в которых жили учёные. А монастыри! Их золотые купола и кресты видны практически из любой точки города. Поэтому любые многоэтажные вставки в облик города безвозвратно калечат его. Но учёным, особенно молодым, жить где-то надо. Сейчас в ядерном центре каждому молодому специалисту дают малосемейку. Через определённое время – однушку. Но резервный фонд не резиновый. Поэтому перспективным сотрудникам центр помогает получить ипотечный кредит на разумных условиях – 5–7% годовых и берёт часть выплат по процентам на себя.

Интересно, что стоимость квадратного метра в городе – 50 тыс. рублей, выше, чем в том же Нижнем Новгороде. Исходя из этого несколько лет назад было принято решение заложить коттеджный посёлок, в котором сотрудники центра выступят в роли инвесторов. Стоимость «квадрата» в нём не должна была превышать 27 тыс. рублей. Но дело, как известно, делается долго. Даже в закрытых городах…

«Яблоневый сад» для супер-компьютера

Зима. Поле. Заснеженные почти построенные двухэтажные дома в разной степени готовности. Здесь будет город-сад. «Яблоневый сад» для сотрудников Федерального ядерного центра. А ещё для врачей и учителей, которых также хронически не хватает. За счёт бюджета была выделена земля, подведены коммуникации. Учёные платили только за сами дома. Пока планируется построить 247 коттеджей и таунхаусов.

– Работа по созданию посёлка началась в 2008-м. К концу 2012 года, надеюсь, уже въедем. Это дом мечты: канализация, водопровод, газ, оптико-волоконный кабель. А главное – не квартира, а свой дом. Свой участок, у некоторых от 8 до 10 соток. При этом, если двое работают во ВНИИЭФ, выплата по кредиту вполне терпимая, – рассказал «АН» отец двоих детей, старший научный сотрудник Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Станислав Павлов. Математики – они такие – знают, что говорят.

Напоследок Павлов добавил, что работать, идти по ступенькам карьеры гораздо легче, когда тылы прикрыты. А идти есть куда. Перспективы перед учёными центра открываются огромные. Деньги на исследования, на эксперименты стабильно идут, каждый год капиталовложения в науку только возрастают.

Перечислить все направления, которыми занимается Федеральный ядерный центр, невозможно. Да никто и не позволит. Что бы ни говорилось на официальных пресс-конференциях о конверсии, гражданских разработках, основное – это оружие. Причём не привычная уже ядерная дубина. Пусть инновационная и модернизированная (модернизированная дубина – это булава?). Оружие на новых физических принципах – вот чем «грозить мы будем шведу». Но в Сарове всё – как в анекдоте: что ни соберу, всё автомат Калашникова получается.

– Наша задача сегодня – это оружейные программы. И безу­словно, использование всех наших возможностей в наращивании объёмов в рамках гражданских проектов. Но миссия останется: быть сильным – гарантия национальной безопасности, – процитировал название статьи премьера Путина Валентин Костюков.

Даже два главных прорывных проекта, которыми сейчас занимается ФЯЦ, также двойного назначения.

Первый – это суперкомпьютеры, мощности которых сегодня в Сарове и Снежинске составляют около 2 петафлопс. А мощность суперкомпьютера Саровского центра к 2018–2020 гг. планируется довести до колоссальной величины в 1 экзафлопс. Об этом, как о деле решаемом, рассказал научный руководитель ВНИИЭФ Радий Илькаев.

Напомним, что производительность суперкомпьютеров измеряется в петафлопсах, что составляет 1 квадриллион операций в секунду. В свою очередь 1 экзафлопс – это тысяча пета­флопс. Эти гиганты кроме сложнейших вычислений ядерного взрыва могут помогать гражданским конструкторам проектировать различные ситуации с их машинами. Этим уже воспользовались КамАЗ, КБ Сухого для СуперJet-100, туполевцы для создания эргономичных сидений. За таким компьютерным моделированием – будущее.

Второй проект – это уникальная лазерная установка термоядерного синтеза. Она будет самой мощной в мире.

– Целый ряд решений принят о финансировании новой уникальной лазерной установки, – заявил в Сарове глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. По словам Радия Илькаева, стоимость строительства составит 45 млрд. рублей. А мощность – 2,8 мегаджоулей. Тут мы обгоним и уже работающую установку в США, и запланированную к постройке во Франции.

Она также будет двойного назначения. В Сарове утверждают, что, вероятно, она будет строиться за пределами режимного города – в «Технопарке «Саров». Только в этом случае зарубежные учёные смогут работать на ней. Генеральный директор Василий Клочков шепнул «АН», что место под её установку уже есть.

«Технопарк «Саров» – это ещё один хороший проект. Как говорят там: «Технопарк – это рука коммерциализации, которая высунулась из закрытого города». Причём в отличие от мифического Сколкова проект при минимальных преференциях уже работает и приносит пользу стране.

И может быть, именно там будут работать члены команды из Снежинска, победившие в фестивале «Люди будущего».

– Когда нас объявили победителями – это был шок, потрясение. Но успех был в сплочённости команды, в наших идеях. Это вдохновляет идти дальше, – заявил Ярослав Жумагулов из команды-победительницы.