//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Наука

В Сарове нашли «Людей будущего»

Не только в области балета мы впереди планеты всей

№ 8(300) от 01.03.2012 [«Аргументы Недели », Иван КОНЕВ ]

В Сарове нашли «Людей будущего»

Посещение премьером Владимиром Путиным города атомщиков Сарова вновь привлекло внимание всех российских СМИ к успехам и проблемам российской науки.

Как живут и работают учёные, кто придёт на смену уходящему поколению? Где мы впереди всей планеты, а где отстали на годы и десятилетия? Для того чтобы ответить на эти вопросы, корреспондент «АН» вполне законно проник через тройные кордоны охраны в самый закрытый город России.

В городе атомщиков поселился «Домовой»

«Домовой», «Расследование физики звучания бокала», «Прибор для измерения расстояний до предметов бесконтактным способом», «Электронная регулировка ходовых огней». Эти и многие другие темы представили на суд строгого жюри участники Всероссийского детского научно-технического фестиваля «Люди будущего». И это проекты 10–11-классников! Немногие взрослые с высшим образованием готовы «поднять» такие темы, провести эксперименты, защитить проект. Немудрено, что столь талантливых самородков искали и нашли организаторы фестиваля: госкорпорация «Росатом», Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, администрация города Сарова и РФЯЦ-ВНИИЭФ.

 

Автор «Домового» – глобальной системы безопасности дома – Михаил Поляк из команды Железногорска постарался снабдить свою систему охраны дома всеми наворотами, вплоть до капсулы с безопасным, но жутко вонючим газом. «Единственное, что не успел, это спаять схему для отправки SMS владельцу дома, в котором что-то произошло. Как сделать – понятно, а вот чисто техническую работу проделать не успел», – смущаясь, рассказал он «АН».

«Непростые» дети приехали в Саров из 17 закрытых городов России. Конечно, предварительно они все прошли строгий отбор на уровне региональных олимпиад и специальных конкурсов. Мало того, им пришлось учиться работать в команде и решать очень сложные задачи сообща. А это, наверное, самое трудное.

Сейчас все научные школы России решают непростой кадровый вопрос. Молодёжь в науку идёт неохотно, среднее поколение уезжает за границу, а старшее выходит на пенсию. Решать стратегически важные для страны проблемы становится всё сложнее. Поэтому подобные конкурсы сразу позволяют выявить ещё в школьном возрасте талантливых ребят, опекать их и помогать с дальнейшей учёбой и работой. Именно они должны будут обеспечивать паритет России с мировыми державами, в том числе в разработке новых видов оружия. И в сфере высоких технологий, и в создании суперкомпьютеров.

– Через несколько лет мы ждём этих ребят в стенах наших лабораторий, наших институтов. Это задел на будущее. Некоторых мы возьмём на персональный учёт – с последующим трудоустройством к нам, – говорит директор Федерального ядерного центра России, председатель оргкомитета фестиваля Валентин Костюков.

Тихие улицы, пешеходы целуются

Саров – один из самых безо­пасных городов мира. Здесь можно оставить на ночь машину незакрытой, а утром найти её на том же месте. Здесь оставляют ребёнка в коляске около магазина. В Сарове на улицах не видно гастар­байтеров из солнечных южных республик, и люди не бросают на улицах мусор. За серьёзным кольцом охраны жители 

90-тысячного города чувствуют себя в безопасности.

Но плюсы закрытого города оказываются и его минусами. Без специального пропуска, который получить очень сложно, за КПП не выйдешь. В центре работают более 10 тыс. секретоносителей. Из которых более 8 тыс. не имеют права съездить даже в привычную россиянам Турцию или Таиланд. Хотя зарплата – в среднем 30–40 тысяч – вполне это позволяет. Так что молодых учёных одними детсадами и школами для детей и престижностью профессии атомщика в закрытый от мира город не заманишь.

Есть и другая привычная проблема – квартирный вопрос, который испортил не только москвичей. Саров – город безумно красивой архитектуры. В нём мирно уживаются и дома XIX века, и великолепные деревянные особняки 50-х годов, в которых жили учёные. А монастыри! Их золотые купола и кресты видны практически из любой точки города. Поэтому любые многоэтажные вставки в облик города безвозвратно калечат его. Но учёным, особенно молодым, жить где-то надо. Сейчас в ядерном центре каждому молодому специалисту дают малосемейку. Через определённое время – однушку. Но резервный фонд не резиновый. Поэтому перспективным сотрудникам центр помогает получить ипотечный кредит на разумных условиях – 5–7% годовых и берёт часть выплат по процентам на себя.

Интересно, что стоимость квадратного метра в городе – 50 тыс. рублей, выше, чем в том же Нижнем Новгороде. Исходя из этого несколько лет назад было принято решение заложить коттеджный посёлок, в котором сотрудники центра выступят в роли инвесторов. Стоимость «квадрата» в нём не должна была превышать 27 тыс. рублей. Но дело, как известно, делается долго. Даже в закрытых городах…

«Яблоневый сад» для супер-компьютера

Зима. Поле. Заснеженные почти построенные двухэтажные дома в разной степени готовности. Здесь будет город-сад. «Яблоневый сад» для сотрудников Федерального ядерного центра. А ещё для врачей и учителей, которых также хронически не хватает. За счёт бюджета была выделена земля, подведены коммуникации. Учёные платили только за сами дома. Пока планируется построить 247 коттеджей и таунхаусов.

– Работа по созданию посёлка началась в 2008-м. К концу 2012 года, надеюсь, уже въедем. Это дом мечты: канализация, водопровод, газ, оптико-волоконный кабель. А главное – не квартира, а свой дом. Свой участок, у некоторых от 8 до 10 соток. При этом, если двое работают во ВНИИЭФ, выплата по кредиту вполне терпимая, – рассказал «АН» отец двоих детей, старший научный сотрудник Института теоретической и математической физики РФЯЦ-ВНИИЭФ Станислав Павлов. Математики – они такие – знают, что говорят.

Напоследок Павлов добавил, что работать, идти по ступенькам карьеры гораздо легче, когда тылы прикрыты. А идти есть куда. Перспективы перед учёными центра открываются огромные. Деньги на исследования, на эксперименты стабильно идут, каждый год капиталовложения в науку только возрастают.

Перечислить все направления, которыми занимается Федеральный ядерный центр, невозможно. Да никто и не позволит. Что бы ни говорилось на официальных пресс-конференциях о конверсии, гражданских разработках, основное – это оружие. Причём не привычная уже ядерная дубина. Пусть инновационная и модернизированная (модернизированная дубина – это булава?). Оружие на новых физических принципах – вот чем «грозить мы будем шведу». Но в Сарове всё – как в анекдоте: что ни соберу, всё автомат Калашникова получается.

– Наша задача сегодня – это оружейные программы. И безу­словно, использование всех наших возможностей в наращивании объёмов в рамках гражданских проектов. Но миссия останется: быть сильным – гарантия национальной безопасности, – процитировал название статьи премьера Путина Валентин Костюков.

Даже два главных прорывных проекта, которыми сейчас занимается ФЯЦ, также двойного назначения.

Первый – это суперкомпьютеры, мощности которых сегодня в Сарове и Снежинске составляют около 2 петафлопс. А мощность суперкомпьютера Саровского центра к 2018–2020 гг. планируется довести до колоссальной величины в 1 экзафлопс. Об этом, как о деле решаемом, рассказал научный руководитель ВНИИЭФ Радий Илькаев.

Напомним, что производительность суперкомпьютеров измеряется в петафлопсах, что составляет 1 квадриллион операций в секунду. В свою очередь 1 экзафлопс – это тысяча пета­флопс. Эти гиганты кроме сложнейших вычислений ядерного взрыва могут помогать гражданским конструкторам проектировать различные ситуации с их машинами. Этим уже воспользовались КамАЗ, КБ Сухого для СуперJet-100, туполевцы для создания эргономичных сидений. За таким компьютерным моделированием – будущее.

Второй проект – это уникальная лазерная установка термоядерного синтеза. Она будет самой мощной в мире.

– Целый ряд решений принят о финансировании новой уникальной лазерной установки, – заявил в Сарове глава госкорпорации «Росатом» Сергей Кириенко. По словам Радия Илькаева, стоимость строительства составит 45 млрд. рублей. А мощность – 2,8 мегаджоулей. Тут мы обгоним и уже работающую установку в США, и запланированную к постройке во Франции.

Она также будет двойного назначения. В Сарове утверждают, что, вероятно, она будет строиться за пределами режимного города – в «Технопарке «Саров». Только в этом случае зарубежные учёные смогут работать на ней. Генеральный директор Василий Клочков шепнул «АН», что место под её установку уже есть.

«Технопарк «Саров» – это ещё один хороший проект. Как говорят там: «Технопарк – это рука коммерциализации, которая высунулась из закрытого города». Причём в отличие от мифического Сколкова проект при минимальных преференциях уже работает и приносит пользу стране.

И может быть, именно там будут работать члены команды из Снежинска, победившие в фестивале «Люди будущего».

– Когда нас объявили победителями – это был шок, потрясение. Но успех был в сплочённости команды, в наших идеях. Это вдохновляет идти дальше, – заявил Ярослав Жумагулов из команды-победительницы.

Справка «АН»

Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ) – федеральное государственное унитарное предприятие госкорпорации «Росатом». Это крупнейший в стране научно-исследовательский институт, решающий задачи оборонного, научного и народнохозяйственного значения.

Институт основан в 1946 г. для реализации советского атомного проекта. Здесь были разработаны первые отечественные атомная и водородная бомбы.

В состав РФЯЦ-ВНИИЭФ входят несколько институтов: теоретической и математической физики, экспериментальной газодинамики и физики взрыва, ядерной и радиационной физики, лазерно-физических исследований, научно-технический центр физики высоких плотностей энергии и направленных потоков излучений, а также конструкторские бюро и тематические центры, объединённые общим научным и административным руководством.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях

Обсудить наши публикации можно здесь:

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

«А ведь раньше лесник мог уследить буквально за всем!»

На всей территории Красноярского края и Иркутской области, а также частично в Бурятии из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации, сообщили в МЧС. О том, почему горят леса, размышляет генерал-полковник Георгий ШПАК.

//В мире

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

В МИД заявили о "библейском масштабе" безумия, охватившего Украину

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила о том, что безумие, которое охватило Украину в последнее время, больше напоминает "библейскую притчу".

//Политика

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года

Более половины россиян хотели бы видеть Владимира Путина президентом после 2024 года. По данным опросов "Левада-центра", 54% наших соотечественников хотят, чтобы Путин остался президентом после 2024 года.

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//Политика

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Генпрокуратура РФ предписала жёстко пресекать подготовку незаконных акций

Замгенпрокурора РФ Александр Буксман, выступая на коллегии ведомства по итогам работы в первом полугодии 2019 года, заявил о необходимости жёстко пресекать действия организаторов и участников незаконных публичных акций.

//В мире

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

В Киеве возбудили еще одно уголовное дело в отношении уехавшего из Украины с семьей Порошенко

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) возбудило еще одно уголовное дело в отношении бывшего президента страны Петра Порошенко, который уехал из страны со своей семьей.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Хабаровский край ожидает повтор большой воды 2013 года

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал подписал распоряжение о введении в регионе режима чрезвычайной ситуации из-за обострившейся паводковой ситуации. Ещё на прошлой неделе в Тугуро-Чумиканском районе сильно разлилась река Уда, подтопив сразу три населенных пункта: Неран, Алгазея и Удское.

//Общество

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Прогулки по Риге: Домский собор и его музеи

Кто не знает Домский собор в Латвии? Таких людей уж точно не так много. Домский собор Риги – монументальное и одно из старейших строений средневекового периода не только в Латвии, но и в Балтии.

//Общество

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Даниэль Отой: великолепный герой европейского кинематографа

Наши коллеги из Парижа утверждают, что актер Даниэль Отой – типичный француз. Он замкнут, «сам в себе», частенько впадает в уныние. Бывает, что интервью превращается в муку. Но его любят!

//Шоу-бизнес

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

Одиночество, психиатрическая клиника и алкоголь. Что сгубило звезду «Покровских ворот» Инну Ульянову?

В жизни Инны Ульяновой были только кино и театр. Она даже замужем была единственный раз и всего полтора года. Поэтому главной проблемой и самой сильной болью для нее стало одиночество.

//Новости партнеров

//Общество

О Кудрине в роли Дон Кихота

О Кудрине в роли Дон Кихота

Россия вот уже 30 лет живёт от выборов до выборов. И все судьбоносные – от муниципальных до президентских. Одни выборы сменяют другие, и всё время кажется, что нашим руководителям – от сельского старосты до президента – и делать больше нечего, как думать об участии в следующих выборах. А иной раз говорить, что думает о преемнике всё время – с первого дня при власти.

//В мире

СМИ: США намерены построить дополнительные военные объекты в Австралии

СМИ: США намерены построить дополнительные военные объекты в Австралии

Глава МИД Австралии Марис Пейн заявила, что власти США планируют построить дополнительные военные объекты в Австралии после того, как Конгресс одобрит выделение $211,5 млн американскому ВМФ.

//Новости СМИ2

//Шоу-бизнес

Агент Михаила Галустяна высказался по поводу слухов о разводе шоумена

Агент Михаила Галустяна высказался по поводу слухов о разводе шоумена

Агент бывшего капитана команды КВН "Утомленные солнцем" Михаила Галустяна Алексей Новацкий высказался по поводу слухов о разводе шоумена. "Это все ложь полная. Это все фейк".

//Общество

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг

Жительнице Новокузнецка удалили опухоль весом 4 кг

В Новокузнецке хирурги удалили местной жительнице 4-килограммовую опухоль. Соответствующую информацию во вторник, 30 июля, предоставили в пресс-службе департамента охраны здоровья населения Кузбасса.

//В мире

Украина до конца лета отозвала своего посла в Совете Европы

Украина до конца лета отозвала своего посла в Совете Европы

Сегодня стало известно, что посол Украины в СЕ Дмитрий Кулеба отозван в Киев до конца лета. Решение о возвращении дипломата должен принять временно исполняющий обязанности главы МИД Егор Божок.

//Спорт

Александр Самедов объявил о завершении карьеры футболиста

Александр Самедов объявил о завершении карьеры футболиста

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов объявил о завершении профессиональной карьеры. Самедову 34 года. Он играл в составе российской сборной на ЧМ, который проходил в 2018 году в России.

//Общество

Несколько десятков российских туристов погибли в Турции с начала года

Несколько десятков российских туристов погибли в Турции с начала года

Генконсул России в турецком городе Анталья Олег Рогоза призвал россиян адекватно оценить состояние своего здоровья и учитывать рекомендации лечащих врачей, прежде чем ехать на отдых на море в жаркую Турцию.

//Происшествия

В Подмосковье газом отравились 14 человек

В Подмосковье газом отравились 14 человек

Во вторник, 30 июля, стало известно, что четырнадцать человек отравились газом в Московской области. Согласно последним данным, происшествие случилось на производстве в поселке Горки Ленинские.

//Новости партнеров

//В мире

Индия приобрела около 1 тысячи авиационных ракет производства РФ

Индия приобрела около 1 тысячи авиационных ракет производства РФ

Сегодня стало известно, что Индия и РФ заключили контракт на поставку около 1 тыс. авиационных ракет различного назначения. Об этом сообщили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

//Шоу-бизнес

«Ой, какие у тебя ножки коротенькие!», - Ольгу Орлову критикуют за фото в бикини

«Ой, какие у тебя ножки коротенькие!», - Ольгу Орлову критикуют за фото в бикини

Певица и ведущая шоу "Дом-2" Ольга Орлова опубликовала неудачное пляжное фото. 41-летняя стройная артистка сфотографировалась на пляже в бикини, но наряду с комплиментами получила изрядную порцию критики.

//Общество

В России могут заблокировать BlaBlaCar

В России могут заблокировать BlaBlaCar

В России могут заблокировать BlaBlaCar. Сайт поиска попутчиков BlaBlaCar, а также популярные ресурсы по бронированию автобусных билетов хотят закрыть из-за сотрудничества с нелегальными перевозчиками.

//Общество

В Красноярский край, где горят леса, прибыл первый замглавы МЧС

В Красноярский край, где горят леса, прибыл первый замглавы МЧС

Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян во вторник, 30 июля, прибыл в Красноярский край. Он будет координировать действия по тушению лесных пожаров на территории данного региона.

//Здоровье

Ученые рассказали, влияют ли перепады погоды на здоровье людей

Ученые рассказали, влияют ли перепады погоды на здоровье людей

Ученые из разных стран мира изучали изменения перепадов погоды на здоровье человека. Люди называют себя метеозависимыми и жалуются на ухудшение самочувствия при резких изменениях температуры воздуха и атмосферного давления.

//Происшествия

В Уфе пьяная автоледи устроила гонки и врезалась в другую машину

В Уфе пьяная автоледи устроила гонки и врезалась в другую машину

Во вторник, 30 июля, стало известно, что пьяная автоледи устроила гонки в Уфе. Согласно последней информации ГИБДД по региону, женщина также стала виновницей дорожно-транспортного происшествия.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Иван Ургант показал фотографии трех своих красавиц-дочерей
2

Вдова Хворостовского в честь своего дня рождения опубликовала фото в купальнике
3

Врачи рассказали о состоянии актрисы Инны Чуриковой
4

Российские туристы назвали страны, в которых боятся отдыхать
5

Сергей Лазарев о пожарах в Сибири: Мы пытаемся быть крутыми в глазах всего мира, но почему не можем помочь сами себе?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры