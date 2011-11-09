Научные выборы

В декабре РФ ждёт не только голосование за думские партии, но и выборы в святая святых научного мира – Российскую академию наук. В ней появятся 83 новых лица. Мероприятие проходит раз в два-три года и по накалу страстей даст фору всенародному голосованию.

В 2011 г. Российская академия наук расширится до 513 академиков и 776 членкоров. Это больше, чем было в СССР (250 и 500 человек соответственно). Конкурс на звание небожителя науки – как в театральный вуз. В зависимости от отделения (физика, химия, математика и т.д.), число претендентов 5–20 человек на место.

Учёные массово стремятся в академики, хотя прямая выгода от звания невелика. Госдач и служебных машин лучшим умам страны давно не полагается. Член-корреспондент РАН получает надбавку за звание в 25 тыс. руб. в месяц, действительный член – 50 тыс. руб. в месяц. Выходит, за звания борются ради престижа. Причём – пожизненного. Это в советские времена учёного могли выгнать из АН СССР с формулировкой «за вред СССР». Но в 1992 г., когда принимался первый устав Российской академии наук, пункт о лишении звания вычеркнули. С тех пор исключить человека из академиков нельзя.

Лучший пример – лондонский сутяга Борис Березовский. Он удостоился звания член-корреспондента РАН в 1991 г., на тех же выборах, когда членкором стал Руслан Хасбулатов. В 2008 г. под давлением правительства Березовского попытались исключить из академии – не вышло. Жулик и поныне числится членом Отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН.

Березовский далеко не единственный бизнесмен, мечтавший попасть в академики. На выборах 2006 г. безуспешно баллотировался председатель Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. На нынешних в членкоры попробует пробиться глава «Ростехнологий» Сергей Чемезов.

Надо сказать, у случайных, посторонних системе людей шансы попасть в РАН невелики. Выборы – сложные и многоступенчатые, кандидаты проходят настоящую мясорубку. К тому же, поскольку в отделениях РАН царит тотальное и взаимовыгодное кумовство, главные претенденты на академические звания – полезные академии администраторы от науки. Это директора институтов и т.д.

Например, по подсчётам независимых экспертов, на выборах в РАН 2008 г. администраторам досталось 26 из 40 новых мест среди академиков. На нынешних выборах ситуация вряд ли изменится. Достаточно сказать, что на них баллотируется директор «Эрмитажа» Михаил Пиотровский. В довесок к нему – десятки директоров институтов РАН.

Всё бы ничего, но кумовство отпугивает многих действительно больших учёных. К примеру, математика Григория Перельмана, который в этом году публично отказался избираться в академики. К тому же, где администраторы – там бюрократическая волокита. Это в других странах учёный узнаёт о принятии в академию, когда ему звонят и сообщают радостную новость. По правилам РАН кандидату приходится писать заявление, нести листок учёта кадров и отзыв с места работы. Но главное – приложить к заявлению бумаги о защите докторской диссертации.

Тут и возникает проблема. Ни в Европе (за исключением Германии), ни в США докторских диссертаций не существует. Поэтому многим российским гениям, работающим за границей, дорога в РАН заказана. В результате тысячи всемирно известных учёных из РФ никогда не смогут стать российскими академиками.

Это в Англии лауреатов Нобелевской премии по физике Андрея Гейма и Константина Новосёлова немедленно сделали полноправными членами Британской академии наук. В России им светят максимум почётные звания иностранных членов. Только ни Гейму ни Новосёлову такой чести не предлагали.