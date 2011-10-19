В Гвиане готовятся к первому пуску «Союза»

Гвианский космический центр готовится к историческому дню: как сообщает REUTERS, в четверг во Французской Гвиане должен состояться запуск носителя «Союз». Это будет первым стартом российской ракеты с иностранного космодрома, а не российских космических баз в Плесецке и Байконуре.

Это событие стало продолжением принятой в декабре 2004 г. консультационной программы Европейского космического агентства. Лишившись ракеты-носителя среднего класса после остановки программы «Ариан-4» в 2003 г., Arianespace приступила к коммерческому использованию «Союзов» через свой филиал Starsem.

«Ариан-5», которая оптимизирована для вывода на орбиту тяжёлых грузов массой от пяти до десяти тонн, не так рентабельна для более частых запусков лёгких спутников. Учитывая близость к экватору, Гвианский космический центр позволит «Союзам» взять более тяжёлые грузы: до трёх тонн оборудования против 1,7 тонны с Байконура. «Союз» понижает стоимость запуска «Ариан-5», так как пусковые площадки в Гвиане можно будет использовать для гораздо большего числа стартов», – объяснил Reuters глава Arianespace Жан-Ив Ле Галь (Jean-Yves Le Gall).

Чтобы в полной мере использовать предоставленные российским носителем возможности, Национальный центр космических исследований отвёл под «Союзы» новую территорию в северо-западной части Гвианского космического центра (120 гектаров на территории коммуны Синнамари. Пусковой комплекс «Союзов» создан по образу байконурских конструкций с 20 тыс. м застроенной территории. 600 рабочих и инженеров из России и Франции занимались его строительством с 2005 года. В реализации проекта, стоимость которого оценивается в 500 млн. евро, были задержки, но только из-за проводившихся на территории России работ, объясняет директор НЦКИ и Гвианского космического центра Жоэль Барр (Jol Barre).

На новом космодроме российский носитель претерпел ряд изменений по сравнению с оригинальной версией, чтобы соответствовать европейским нормам безопасности и гвианским экологическим требованиям. Теперь он оборудован системой самоуничтожения, которая активируется с земли в случае отклонения ракеты от заданной траектории. Кроме того, в отличие от российской модификации пассажиры «Союза» теперь находятся в вертикальном положении.

В Гвиане начнётся сборка «Союзов» под руководством российского космического агентства «Роскосмос». Каждую ступень доставляют в контейнерах из Самары в Синнамари. Разделяющие два города 11 300 километров они проходят по железной дороге, на судне и в грузовике. Далее все составляющие собирают (горизонтально) в одно целое в монтажно-испытательном корпусе.

Во время первого пуска с Гвианы «Союз» выведет на орбиту два спутника группировки Galilo для ЕКА в рамках программы IOV (In Orbit Validation), европейского проекта системы спутникового позиционирования. Европа нацелена на два-четыре коммерческих пуска «Союзов» в год, тогда как Россия продолжит использовать носитель для государственных нужд и доставки космонавтов на орбиту, объясняет в НЦКИ.