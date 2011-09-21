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Лекарство из ядерного реактора

Россия осуществляет технологический прорыв в лечении рака

№ 37(278) от 22.09.2011 [«Аргументы Недели », Надежда Попова ]

Лекарство из ядерного реактора

По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год от онкологических заболеваний в мире умирают более 7,5 млн. человек.  В России на начало 2011 г. на учете в онкологических учреждениях состояли более 2,6 млн. больных. Каждую минуту ставится один онкодиагноз. За последние 10 лет число онкологических больных в стране увеличилось на 25,5%. Через 10 лет – если ситуацию не менять – больных станет больше еще на 15–20%. Заболевание в 60% диагностируется в III–IV стадиях. Ежегодный экономический ущерб от онкологических заболеваний – более 90 млрд. рублей.

Это национальная трагедия! Как быть?

Диагностика на ранних стадиях

С 2009 г. Министерство здравоохранения и социального развития объявило о реализации Национальной онкологической программы (НОП). В том же году были оснащены медицинским оборудованием один окружной и 10 региональных онкологических диспансеров и два федеральных онкологических центра. В 2010 г. в программу НОП были включены еще 10 регионов. Но программа идет ни шатко ни валко.

В Государственной думе некоторое время назад прошло совещание по онкологическим заболеваниям. Член комитета ГД по здравоохранению, заслуженный врач РФ Татьяна Яковлева предложила создать Федеральную онкологическую службу, которая подчинялась бы непосредственно первым лицам государства:

– Рост заболеваемости очень высокий, – объяснила депутат. – И государство несет большой экономический ущерб: по тяжести инвалидности онкология занимает первое место. Если бы болезнь распознавали на ранних стадиях, тогда и лечение требовало бы меньших трат…

Похоже, Татьяну Яковлеву услышали: сегодня это страшное заболевание решено лечить самыми передовыми методами. Помочь может ядерная медицина. 

Многие индустриально развитые страны, имеющие ядерные реакторы и протонные ускорители, активно используют энергию атома для лечения больных. Успехи – невероятные. Европа за последние годы сбила статистику по заболеваемости раком на 30%. Особенно хорошие показатели у Германии, Дании и Великобритании. Но самые яркие успехи у США: по числу гамма-камер и позитронно-эмиссионных томографов (ПЭТ) Америка перегнала всех. Количество раковых больных ужалось во много раз: в США сегодня работают более 200 центров ядерной медицины.

У нас? Пока 7 ПЭТ-центров. А нужно 140.

Как спасти больных

Для улучшения оказания медицинской помощи населению и проведения переоснащения российских клиник в декабре 2010г. группа Комиссии по модернизации и технологическому развитию при Президенте РФ разработала карту проекта «Развитие ядерной медицины в РФ».

 

1 февраля 2011 г. принята Федеральная целевая программа «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности РФ до 2020 г. и на дальнейшую перспективу».

Что уже сделано? Государственная корпорация «Рос­атом» и Royal Philips Electronics подписали Протокол о намерениях. Компании будут работать по четырем основным направлениям, в том числе по производству точного диагностического оборудования – ОФЭКТ (однофотонный эмиссионный компьютерный томограф), ОФЭКТ-КТ (совмещенный с компьютерным томографом), ПЭТ-КТ (позитронно-эмиссионный томограф, совмещенный с компьютерным томографом). Международный производитель передает право производства определенной модели ОФЭКТ-КТ на эксклюзивных условиях, ограничивая ее выпуск на других производственных площадках в мире.

Оборудование будет продаваться под совместным брендом в России и странах СНГ. Объем заказов на поставку оборудования для отделений радиоизотопной диагностики составит 25,9 млрд. руб., циклотронных центров и ПЭТ-отделений – 15,1 млрд. рублей. Второй важный компонент сотрудничества – совместные научно-исследовательские разработки, в том числе клинические исследования. Еще одной областью взаимодействия станет передача Philips российскому партнеру уникальных инженерных ноу-хау по производству и обслуживанию локализованной продукции. Итоговым компонентом партнерства станет создание первого российского производителя и поставщика комплексного ПЭТ-решения для российского и мирового рынков.

И сделано все это будет в сжатые сроки. Дополнительно ГК «Росатом» уже развивает параллельные программы на своих предприятиях, связанных с ядерной медициной. Хочется надеяться, что многие больные в России будут спасены.

Обнинск: очереди в Радиологическом центре

Изотопы спасают больных не один год. Сегодня в Радиологическом центре в Обнинске больных раком щитовидной железы лечат изотопом йода. Об этом «АН» подробно рассказывали в материале «Спасительный коктейль с изотопами» (30.06. 2010 г.).

– Но сегодня в России – три радиологических центра, а больных раком щитовидной железы более 120 тысяч, – рассказывает «АН» Валерий Крылов, доктор медицинских наук, завотделением радиохирургического лечения. – Это выявляет проблему чудовищной нехватки радионуклидной терапии, потому что сырья можно произвести очень много, и препаратов можно сделать много, но проблема в том, что у нас недостаточно мест для конечного применения.

Каждый год в стране выявляется 9 тыс. новых больных раком щитовидной железы. А запись на радиоизотопную терапию в Радиологическом центре сегодня ведется уже на осень 2012 года. С введением в строй новых ядерных центров эта постыдная очередь должна исчезнуть! 

Молибден-99

Сегодня в городе Димитровграде (Ульяновская область) создается национальный ядерно-инновационный кластер. Таких кластеров на базе ведущих научных ядерных центров страны будет три: в Димитровграде, Томске и Обнинске. В Димитровграде, напомним, находится предприятие Росатома  – знаменитый НИИ атомных реакторов (НИИАР).

Сегодня на площадке НИИАРа трудятся шесть экспериментальных атомных реакторов. Еще два начнут строить в 2013 году. На площадках НИИ реализуется крупнейший проект – промышленное производство короткоживущих изотопов для создания фармпрепаратов, в первую очередь изотопа молибдена-99. Объясним: обязательное условие развития ядерной медицины – обеспечение безопасности пациента. Для этого необходимо использовать короткоживущие и ультракороткоживущие радиофармпрепараты. Молибден-99 – один из самых востребованных медициной изотопов. Почти 80% всей работы в ядерной медицине зависит от его поставок. Он используется для получения короткоживущего изотопа – технеция-99. Благодаря уникальным свойствам технеция его можно доставить практически в любой орган человека.

20% мирового рынка могут быть нашими

Новое производство НИИ атомных реакторов позволит России занять примерно 20% мирового рынка производства медицинского молибдена.

Федеральный бюджет вложит в проект 398 млн. рублей. Рос­атом более 1 млрд. рублей: корпорация претендует на роль глобального технологического лидера.

Весь молибден-99, который будет произведен в НИИАРе,
уже законтрактован. Первая очередь рассчитана на выпуск 800 кюри в неделю; после введения второй очереди (июль 2011 г.) объем должен вырасти до 2,25 тыс. кюри (продукцию изотопного производства измеряют не в граммах, на вес, а в единицах активности материалов – кюри. – «АН»).

В первую очередь НИИ атомных реакторов будет обеспечивать молибденом-99 отечественные лечебные учреждения. А потом уж и заграничные.

Остается добавить, что в декабре 2013 г. планируется закончить строительство Центра медицинской радиологии и в Димитровграде. Он сможет принимать до 40 тыс. больных в год.

Очень хочется надеяться, что Россия действительно совершит гигантское движение вперед и остановит огромные онкологические потери среди населения.

От США отставали в 7 раз

Применение атомной энергии в мирных целях было начато в СССР еще в середине 50-х годов. В 1958 г. был создан Институт медицинской радиологии Академии медицинских наук СССР в Обнинске. До 70-х годов развитие лучевой диагностики и терапии было сопоставимо с уровнем развития лучевой диагностики Франции, Соединенных Штатов и Японии. Отставание началось в 80-е годы. К 2000 г. мы отставали от США уже в семь раз! Нынче в мировой медицинской практике используются уже около 190 радиодиагностических методов. У нас пока много меньше. Но Россия готовится сделать гигантский прыжок. Росатом уже объявил, что ядерная медицина для него сегодня имеет приоритетное направление.

Российский уровень выделяемых средств на онкологических больных был тоже совершенно несопоставим с заграничным: Россия тратила 4 евро на душу населения в год. В Германии эта сумма равнялась 16 евро, в США – 38. На одну тысячу жителей в США в год проводится 33 процедуры в центрах ядерной медицины, в Европе – 25, в Латинской Америке – 6. В России было 4. Как преодолеть отставание? Решить эту проблему можно созданием сети современных центров высокотехнологичной радиологической помощи. Уже заявлено о строительстве нескольких центров ядерной медицины.

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