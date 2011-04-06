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В проектах Росатома скрыт большой потенциал

№ 13(254) от 07.04.2011 [«Аргументы Недели », Надежда Попова ]

В проектах Росатома скрыт большой потенциал

В пресс-центре «АН» состоялась пресс-конференция «Уроки атомной катастрофы в Японии и проекты Росатома». В ней приняли участие авторитетные ученые-атомщики: доктор технических наук, профессор Владимир Кузнецов; член Общественного совета Росатома Валерий Меньшиков; член Комиссии по модернизации при Президенте РФ, доктор технических наук Игорь Острецов; профессор Академии геополитических проблем Валерий Волков и изобретатель ускорителя на обратной волне, кандидат физико-математических наук Алексей Богомолов. «АН» предлагают читателю некоторые фрагменты этой встречи (подробности – на сайте: www.argumenti.ru (рубрика «Пресс‑центр»).

Утечки радиации продолжаются

– Последние новости таковы: Япония решила слить 11 тысяч тонн радиационной воды с АЭС «Фукусима» в океан, – возмущается профессор Игорь Острецов. – Но это запрещено многими международными соглашениями, например Лондонской конвенцией 1988 года. Слив такого огромного количества грязной воды приведет к загрязнению акватории северной части Тихого океана течением Куро-Сиво. Под угрозой – весь лососевый и крабовый промыслы. Огромный ущерб понесут, в первую очередь, Россия, а также Канада и США (Аляска).

– Атомная станция «Фукусима» за 10 дней аварии уже выпустила в окружающую среду более половины от чернобыльского выброса йода-131 и цезия-137, – продолжает профессор Валерий Волков. – Они обнаружены в малых количествах во многих странах мира. Утечки радиации продолжаются. Ко всему прочему на АЭС «Фукусима» находится 1760 тонн свежего и облученного ядерного топлива (ОЯТ). Для сравнения: в Чернобыле находилось 180 тонн ОЯТ.

«Ландыш» отправят в Японию

«Аргументы неделi» сделали еще одно благое дело (помимо того что собрали авторитетных атомщиков для обсуждения проблемы): помогли Японии заполучить специальное судно с установкой для переработки жидких радиоактивных отходов (ЖРО) «Ландыш». Это уникальный в своем роде плавучий комплекс с законченным технологическим циклом и возможностями для временного хранения ЖРО. Установка может перерабатывать до 70 тонн жидких радиоактивных отходов в сутки. О возможностях «Ландыша» на пресс-конференции в «АН» рассказал профессор Владимир Кузнецов. В зале присутствовали японские журналисты, в частности, обозреватель «Нихон Кэйдзай Симбун» (сокр. «Никкэй», «Японская экономическая газета»). Он-то и поинтересовался у Владимира Михайловича, как можно заполучить «Ландыш» (японское название Suzuran). После пресс-конференции не прошло и 48 часов, как по новостным лентам пошло сообщение, что «Ландыш» (находится в бухте Большой Камень, Приморский край) готовится следовать на место трагедии. В госкорпорации «Росатом» пошли на этот шаг только после того, как этот вопрос подняли у себя на очередной пресс‑конференции «Аргументы неделi». К тому же, дома в этом судне пока нет острой необходимости. Вместе с «Ландышем» к берегам Японии Росатом отправит марлевые повязки и дозиметры.

20 тонн плутония

– А что предлагает нам Росатом на фоне японской трагедии? И в России, и за рубежом будет создаваться «новое поколение реакторов». В первую очередь – на быстрых нейтронах (БН). Значит, как и сегодня, будут создаваться реакторы на быстрых нейтронах, работающие на плутонии, попутно вырабатывающие топливо и для водо-водяных реакторов, которые тоже будут создаваться как в России, так и за рубежом. При этом на каждый миллион киловатт электрической мощности БН в цикле переработки ядерного топлива будет крутиться до 20 тонн плутония. И «АН» пишут об этом уже несколько лет.

В проектах Росатома скрыт гигантский потенциал: атомное ведомство обещает до 2020 года ввести 26 блоков.

– Уже сегодня мы должны были вводить по два блока в год, а через год-два – по четыре блока в год, – продолжает профессор Острецов. – Но это совершенно нереально. Тем более что есть еще зарубежное строительство. А сегодня в качестве производственных мощностей мы по существу имеем только один Ижорский завод.

Как же строить?

Уйти от урана  и плутония

– Современные ядерные технологии выросли из программ создания ядерного оружия. Они используют цепные реакции и те же изотопы тяжелых элементов (уран-235 и плутоний-239), – продолжает Валерий Волков. – Основные недостатки этих технологий: сжигание урана-235, дефицит которого ожидается уже с 2013 года. Далее – возможность широкого распространения ядерного оружия. Кроме этого, возможность критической аварии (США – в 1979 году, в СССР – в 1986-м) и накопление ядерных отходов с проблемой их захоронения. Именно в связи с этим В. Путин на саммите тысячелетия ООН в сентябре 2000 года заявлял следующее: «Мировая ядерная энергетика в XXI веке должна быть избавлена от использования обогащенного урана и плутония».

Уйти от использования в ядерном топливном цикле обогащенного урана и плутония – это главнейшая задача.

Атомщики и Страсбургский суд

Вспомнили атомщики и про ситуацию на Ленинградской АЭС. Как и «Фукусима-1», она выработала свой 30-летний ресурс, но эксплуатация станции была продлена. Сегодня на ЛАЭС складировано много облученного ядерного топлива. При этом от здания хранилища с облученным ядерным топливом до Финского залива – всего 90 метров. И ручеек уже бежит. После продления срока работы Ленинградской АЭС в 2003 году Игорь Острецов и Валерий Волков подали в суд на… Владимира Путина, который в то время был президентом страны. Произошло это после того, как из Верховного суда РФ им ответили, что продление работы сверх ресурса блока на АЭС находится полностью в компетенции Президента РФ.

– Но, как выяснилось, В. Путин об этом даже не знал, потому что реальное решение о продлении службы энергоблока на атомной станции принимали чиновники из Росатома, – признался профессор Острецов. – Мы подали иск в Страсбургский суд. Но и Европейский суд по правам человека российским атомщикам отказал.

– И хорошо, что отказал, – считает профессор Острецов. – Если на Ленинградской атомной станции что-то и произойдет, то мы напомним Европе: мы вас предупреждали.

Госатомнадзор стал золушкой

Прозвучало на пресс-конференции и то, что сегодня нет даже относительно независимого контроля за деятельностью атомных чиновников. Госатомнадзор был когда-то самостоятельной структурой. Он подчинялся непосредственно президенту. Сегодня это лишь департамент внутри служб Ростехнадзора и входит в Министерство природных ресурсов и экологии. Статус этого важного органа понижен настолько, что ни на заседаниях кабинета министров, ни в публичной сфере мнения надзорного органа не слышно.

– А еще в конце 1990-х – начале 2000-х ведомство имело огромный авторитет, – вспоминает Алексей Богомолов. – И не боялось публично высказывать свое мнение, идущее очень часто вразрез с представлениями руководства Минатома (Росатома).

За все последние годы был единственный случай, когда надзорным органом были зафиксированы нарушения на атомном объекте. На Ленинградскую АЭС поставили ржавую арматуру.

Отдельный вопрос – «инспекции» российских атомных объектов. После аварии на японской АЭС руководство Росатома сообщило, что будет проводить открытые проверки с участием журналистов и представителей общественности. По сведениям «АН», таких выездов было уже несколько. В частности, проверки прошли на ленинградской АЭС и на строительной площадке Балтийской АЭС. Правда, «АН» не получили ни одного приглашения.

Тритий и иммунная система

На пресс-конференции много говорили об опасностях, которые после ядерной аварии в Японии могут поджидать не только Дальний Восток, но и центр России.

– Готовы ли мы провести оперативную разведку, сделать йодную профилактику населения? – задает вопрос профессор Владимир Кузнецов. – Есть ли у нас в достаточном количестве препараты йодистого калия? Готовы ли наши службы оперативно оснастить население средствами защиты?

Говорят, у йода всего неделя полураспада. Но, для того чтобы он распался весь, нужно 2,5 месяца. Должно пройти 10 периодов. В Чернобыльской зоне основными дозообразующими изотопами были цезий и стронций (у первого период распада – 28,5 лет, у второго – 27 лет). И для того чтобы они полностью исчезли, нужно еще 10 распадов – 300 лет. Если это плутоний, то ему нужно 24,5 тысячи лет. Мы с вами не говорим о тритии, который распадается 12,6 года. Нужно 126 лет, пока его там не станет. На любом водо-водяном реакторе есть тритий, который оказывает сильное воздействие на иммунную систему.

Зачем такие реакторы россиянам?

Следующая пресс-конференция с участием ученых-атомщиков состоится в пресс-центре «АН» 25 апреля. И будет посвящена 25‑летию Чернобыльской аварии. Атомщики впервые покажут свой документальный фильм о страшных событиях на Чернобольской АЭС в апреле 1986 года.

P.S. На буксировку несамоходного «Ландыша» в Японию понадобится несколько дней: расстояние от Большого камня до Фукусимы – около 1 тыс. километров.

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