В географической науке до сих пор не установлено, откуда река берет свое начало. Истоками могут считаться слияние двух притоков, самый длинный приток, озеро, болото, ледник… Из-за отсутствия четких критериев Амазонка имеет целых 10 (!) истоков в зависимости от предпочтений авторов. Разобраться в сложившейся неразберихе читателям «АН» поможет доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Владимир Полеванов и его открытия. Последнее, посвященное нахождению истока Оби, произошло накануне встречи ученого с журналистами в редакции «Аргументы неделi».

Одному Богу известно, почему длина Оби – 3650 км – считается после слияния рек Бии и Катуни?! А куда девать еще сотни километров протяженности этих рек? И почему не считать одну из них началом Оби, а другую лишь притоком? Такая ситуация сложилась со всеми, даже великими реками России и мира.

Это меня категорически не устраивало. Исток должен быть один: математически выверенный, исключающий двоякое толкование! Река рождается один раз. И в 2006 году мне удалось предложить определение такого единственного истока:

«Истоком реки следует считать наиболее длинный путь, который может пройти до устья капля воды, выпавшая в наиболее высокой части сформировавшегося русла самого длинного притока».

При такой трактовке в «паспорт реки» добавляется важнейшая составляющая: максимальная высота русла самого длинного притока. По сути, этот параметр определяет максимальную потенциальную энергию речной системы.

Вооружившись теорией и сформировав команду, в 2006 году мы открыли исток Енисея, в 2007‑м – Лены, в 2008‑м – Амура. В 2009 году вознамерились открыть исток системы рек Иртыш –Обь. Но он, к нашему несчастью, оказался в Китае, на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района.

Мы планируем наши экспедиции по поискам истоков в середине лета. Июль – самый сухой месяц в году (в наших широтах), и, следовательно, сформировавшееся русло самого длинного притока в его высшей точке наверняка будет руслом и в более водные месяцы; в июле стаивают ледники и снежники, и нет еще изнуряющих августовских дождей.

Владимир Павлович ПОЛЕВАНОВ – доктор геолого-минералогических наук, автор более 50 научных трудов и монографий по геологии и металлогении месторождений золота СССР и мира. Он избран действительным членом Российской инженерной академии, академиком Российской академии естественных наук, президентом геологического отделения Международной академии информатизации, является советником министра природных ресурсов РФ. Более 20 лет Владимир Полеванов проработал на Дальнем Востоке, пройдя путь от горного мастера до председателя комитета по геологии. В 1993 г. – глава администрации Амурской области. В 1994 г. – заместитель председателя Правительства РФ. Как человек, болеющий за интересы России, он и сегодня не утратил интереса к большой политике, занимается активной научной, производственной и публицистической деятельностью.

С Иртышом форс-мажор…

10 июля 2009 года мы должны были вылетать в Новосибирск, а затем и в Урумчи. Наш переводчик и соорганизатор броска в Китае Артур Мартынов, вылетевший в Китай заранее, должен был встречать нас в аэропорту столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района Китая (СУАР). Полгода подготовки к экспедиции должны были завершиться успехом, как обычно! Но случилось то, что в договорах называется заумным словосочетанием «форс-мажор».

5 июля в Китае кроваво лопнул гнойник ханьско-уйгурских противоречий, несколько тысяч уйгуров (тюркский народ, исконно живущий в этом районе), подстрекаемых США, вышли на улицы, чтобы отомстить ханьцам, т.е. китайцам, за двух убитых собратьев. 156 убитых, более 1000 раненых. 6, 7 июля озверевшие ханьцы брали кровавый реванш, громя уйгурские кварталы…

8 июля позвонил какой-то Андрей и попросил срочно позвонить Артуру. Исходящие звонки из Синьцзяна блокировались. Артур с «болью в горле» сообщил: «В столице Синьцзяна введен комендантский час, федеральные власти закрыли для иностранцев все пограничные районы Синь­цзяна». Это автоматически означало и закрытие цели нашей экспедиции, так как исток Иртыша начинается как раз в приводораздельной, китайской части Монгольского Алтая, в нескольких километрах от границы с Монголией. Слава богу, что границу закрыли до нашего прилета в Урумчи! Закрой ее на четыре дня позже, и нас бы не выпустили за пределы аэропорта.

Самое мистическое в этой ситуации то, что подобное случилось с нами и год назад. 7 июля 2008 года монгольская «оппозиция» устроила кровавые беспорядки в Улан-Баторе. Им удалось захватить и сжечь несколько правительственных зданий; десятки убитых, сотни раненых. Но тогда нам повезло: чрезвычайное положение в столице было отменено за два дня до нашего прилета – 14 июля 2008 года, и открытие истоков реки Амур состоялось. И вот опять! Карма, однако!

в 2010 году китайское правительство не отменило чрезвычайное положение в пограничных районах Синьцзяна. Поездка к истокам Иртыша снова сорвалась. Возможно – и к счастью сорвалась! Иначе мы не побывали бы в Горном Алтае и не восстановили историческую справедливость в отношении Оби.

…даешь Обь!

Тщательный анализ топокарт показал, что исток Оби, к счастью, не находится в районе алтайского «проходного двора» – горы Белухи. Ледники там опускаются слишком низко, и все реки в этом месте, включая Катунь, начинаются на высотах 2100–2600 м. Не выше! А то бы пришлось пробиваться к истокам через частокол туристских групп, оккупировавших Белуху. Считается, что высшая точка Сибири (4506 м) является священной горой, и, следовательно, никакие напасти ей не грозят. Поэтому летом 2000 года к Белухе каждый день прибывали сотни и тысячи желающих пересидеть конец света на Алтае!

В общем Обь оказалась «мудрее». Ее истоки должны были находиться в Кош-Агачском районе Горного Алтая либо на хребте Сайлюгем – две восточные точки, либо на хребте Табын-Богдо-Ола («Пять гор Бога») – три западные точки. Камеральный анализ показал, что Обь должна начинаться на высотах не ниже 3200–3280 м над уровнем моря. Оставалось приехать на Алтай и на месте выяснить, какая же точка является максимально высокой. Хотелось, чтобы Обь начиналась в горах Бога! Достойное начало для Великой Реки!

Команда

В этом году команда оказалась на редкость многочисленной. Через Интернет я нашел работающего по организации алтайских туров на плато Укок – возле гор Бога – Артема Головина. Он, как и я, работал на Колыме. А на Колыме случайные люди не работают! Я сделал Артему предложение, от которого он не смог отказаться: войти в состав экспедиции, взяв на себя организацию алтайской части путешествия. Что и было Артемом с блеском сделано!

Наша «великолепная восьмерка» естественным путем разбилась на три группы: «старая гвардия», куда вошли три человека: я, Андрей Подрябинников и Евгений Любимов, – открывшие все четыре истока Великих российских рек; «средняя гвардия» – Эрик Бутаков (открыл с нами три истока), Алексей Грибков (два истока) и неофиты, для которых исток Оби был первым, – Артем Головин, Владимир Кудрявцев и Роман Хабибуллин. Двое последних оказались йогами. Своими замысловатыми позами они заметно украшали рельеф и поднимали настроение, сглаживая тяготы пути коллегам. Главное достояние любой автономной группы – микроклимат взаимоотношений. Он был на высшем уровне. «Один – за всех, все за одного» – это и про нас.

На стыке четырех держав

Сегодняшний Алтай – это прежде всего малоосвоенная человеком природа (четверть Алтая – заповедники), красивейшие горы, туризм, животноводство и, к счастью, минимум населенных пунктов. Лишь 12 из них имеют численность более 2 тысяч человек. Самый крупный – Горно-Алтайск – 55 тысяч жителей. Алтай рассечен по диагонали великолепным Чуйским трактом – дорогой, соединяющей Барнаул с Монголией, которую в 1913–1915 гг. проектировал будущий великий русский писатель, автор «Угрюм-реки» В. Шишков.

Но еще раз подчеркну – главное богатство Республики Алтай – ее почти не тронутая природа: 7 тыс. озер, 20 тыс. рек суммарной протяженностью более 60 тыс. км, 330 ледников. Алтай, кроме того, является и археологическим раем. Хорошо, что здесь не было найдено ни крупных месторождений золота, ни нефти, ни газа! Иначе всего этого природного великолепия в Горном Алтае уже не было бы!

Наш путь из Барнаула на машине лежал в райцентр Кош-Агач («Последнее дерево». – авт.) на самом юге Республики Алтай, в одном из самых суровых мест России! Здесь, в Чуйской степи, был зафиксирован мороз в минус 62 ОС, что немногим меньше знаменитых колымских морозов. Кош-Агачский район, единственный район Алтая, приравненный к крайнему северу. Нам предстояло обследовать верховья рек Баян-Чоган и Саржематы (бассейн р. Чуи) на Сейлюгемском хребте – «восточные» точки и верховья рек Аргамджи и Бетсу-Канас (бассейн р. Аргут) на хребте Табын-Богдо-Ола – «западные» точки. Все районы находятся на стыке границ России, Монголии, Китая и Казахстана.

Открытие истока Оби

Начало поисков было проведено с восточных точек, базовый лагерь был разбит в долине реки Баян-Чоган, откуда мы исследовали три возможных места истока Оби. Я со старой гвардией взял на себя исследование верховьев Баян-Чогана, один из безымянных правых притоков изучила группа Грибкова, усиленная йогами, группа Артема Головина перевалила в верховья р. Саржематы. Связь между группами поддерживалась по рации.

Грибковцы и Головин дали «нормальные» высоты русел – 3160–3190 м. Больше всего не повезло мне с «гвардейцами». Мы угрюмо поднимались по унылому руслу Баян-Чогана, а ручей все тек и тек. Каменные россыпи, редкие чахлые кустики и отдельные цветки; из фауны – шмель, который сопровождал нас почти до верховьев, пяток мух и с десяток пауков. Русло все уходило и уходило вверх 3100, 3200, 3300… Неожиданность! Я рассчитывал, что высота русел не превысит 3200 м. На высоте 3340 м русло наконец уткнулось в снежник. Везде сплошная осыпь, коренных пород нет. Окажись этот до безобразия унылый пейзаж местом истока Оби, табличку было бы не к чему приклеить. Расстроенные, мы собрались в лагере, чтобы назавтра выехать на плато Укок в «Пять гор Бога». Там мы надеялись найти более высокое русло. Хотя после высоты 3340 метров шансов было мало.

Вечером 16 июля 2010 года мы остановились в долине Аргамеджи на плато Укок. По древнетюркски Укок означает «Погребальные носилки». Плоскогорье Укок занимает днище спущенного 7 тысяч лет назад Бертекского ледниково-подпрудного озера. Оно тянется с севера на юг на 75 км, с запада на восток – 125 км. Укок объявлен «зоной покоя». Этот не совсем понятный статус плато приобрело стараниями Горно-Алтайской администрации. ЮНЕСКО объявила Укок памятником мирового наследия. Высота плато 2200–2400 м, растительность – тундровая, осадков 300–600 мм в год. Пологоволнистая поверхность плато служит местом зимнего выпаса (очень мало снега) скота для 30 семей казахов, живущих в соседних населенных пунктах. Постоянного населения на плато нет.

Укокские курганы представлены каменными насыпями округлой формы, оградами, гигантскими невысокими (до 3 м) выкладками различных форм. Ни сейчас, ни раньше человек на плато Укок постоянно не жил! Здесь только хоронили и пасли скот зимой последние 3-4 тысячелетия!

Пленники Барсова ущелья

17 июля с этого самого плато мы стартовали двумя группами. Мы со старой гвардией и Грибковым обследовали верховья Аргамджи за Барсовым ущельем. Долго не мог понять, почему меня потянуло по этому маршруту?! Уже качаясь в седле, понял: толчком к выбору маршрута стала прочитанная в далеком детстве книга «Пленники Барсова ущелья». Группа Артема Головина с йогами, усиленная Эриком Бутаковым, обследовала верховья р. Колгуты. Все на лошадях с казахскими проводниками.

Нас вел казах Сейдалда. Должен отметить, что верховая езда, если этим занимаешься от силы раз в год, – удовольствие гораздо ниже среднего. Лошадь все время норовит жить своей жизнью. Половина пути уходит на то, чтобы доказать ей, кто тут, собственно, всадник. В тот день обе наши группы провели в седле по девять часов, преодолев 50 км. Продвигаясь все выше и выше в зону ледников и снежников, вымотались настолько, что я был вынужден объявить 18 июля реабилитационным днем. Но наши страдания были не напрасны. Пройдя траверсом вдоль восточного края гор Бога, мы к своей несказанной радости установили: русло реки Аргамджи после Барсова ущелья поднимается на приледниковое плато и берет начало с ледника на высоте 3530 метров. Головин доложил по рации, что их русло в верховьях Колгуты начинается на высоте 3360 метров.

Свершилось! Остались формальности: вернуться сюда всей группой, приклеить нашу, уже традиционную, табличку. Выпить двадцатилетний армянский коньяк и дать стране еще более великую на целых 580 км реку Обь, которая начинается не после слияния Бии и Катуни на высоте 175 м, а на 3355 м выше, в горах Бога. Что мы и сделали.

19 июля в 12 часов 36 минут мы достигли истоков реки Оби.

Координаты истока:

N 49°11,268’, E 087° 57,126’, высота над уровнем моря – 3530 м.

Обь заняла достойное место в системе Великих рек России. Она течет в Мировой океан по следующим рекам: Аргамджи (лев. пр. Колгуты) – Колгуты (пр.пр. Ак-Алаха) – Ак-Алаха (лев. пр. Аргута) – Аргут (пр. пр. Катуни) – Катунь (до слияния с Бией) и далее под названием Обь.

…Будем надеяться, что в 2011 году Уйгурию все-таки откроют и нам наконец-то удастся добраться до истоков Иртыша!

Кабинетные земли Собственно «Алтаев» выделяется два: Алтайский край со столицей в Барнауле и Республика Алтай со столицей в Горно-Алтайске. Алтайский край – степной Алтай. Республика Алтай не зря носит название «Горный Алтай». Здесь сконцентрированы высшие горные вершины Сибири во главе с сакральной Белухой (4506 м). Самая богатая рудой часть Горного Алтая под названием «Рудный Алтай» при распаде СССР отошла к Казахстану вместе со 136 месторождениями полезных ископаемых, в основном это свинец-цинк, серебро. Первый парадокс Алтая заключен в его названии, которое переводится как «Золотые горы». Золота как раз на Алтае очень мало. На Урале, в Иркутской области, Красноярском крае, Саянских горах и даже в соседней Туве его в сотни и тысячи раз больше. Сегодня Республика Алтай – это 92 600 км2 территории и всего 211 тыс. населения, из которых русских – 117 тыс., алтайцев – 62 тыс., казахов – 12,1 тыс. Алтай – прародина всех современных тюркских народов мира, а «алтайская семья» языков – одна из крупнейших в мире. В нее входят японо-корейская, тунгусо-маньчжурская и тюркско-монгольская группы. В 1756 г. алтайские народы после разгрома китайцами Джунгарского ханства добровольно вошли в состав Российской империи. Царское правительство под предлогом того, что на этих землях живут русские люди, заставляло китайцев освободить территорию. В XVIII веке Алтай и Урал были основными горнодобывающими районами России. Только два русских города – Екатеринбург и Барнаул – имели статус горных городов. До 100% серебра России добывалось на Алтае. Не случайно в 1757 году все земли Алтая были переданы в собственность царской семьи и стали называться «Кабинетными землями». Шамбала древности Укок получил всемирную известность благодаря невиданному обилию древних (2,5 – 3,5 тыс. лет) захоронений. Только зарегистрированных археологических памятников – более 600 и еще тысячи безымянны. Дикое, холодное, безжизненное, труднодоступное плато вдруг стало местом массовых захоронений в древности. Напрашивается аналогия с «Долиной царей» в Древнем Египте. По романтической версии – горы Бога (Табын-Богдо-Ола) 10 тыс. лет назад, когда вокруг плескались крупные приледниковые озера, были островом, где спасались от превратностей приледникового существования древние люди. Около 7 тыс. лет назад в результате крупной гидросферной катастрофы Бертекское озеро было в течение двух дней опустошено. Благодарные люди объявили это место пантеоном и стали хоронить на плато своих умерших. В память об этом горы стали священными, Шамбалой древности (загадочное место, скрытое в горах, откуда явится могущественный мессия, когда мир начнет рушиться). По реалистической версии, через плато Укок проходили караванные тропы в Китай, Казахстан, Монголию. Не выдержавших тягот пути хоронили здесь же. Всемирную славу Укок получил благодаря – «Укокской принцессе». Хорошо сохранившаяся мумия молодой 25‑летней женщины пазырыкской археологической культуры была найдена в кургане Ак-Алахи-3 в 1993 г. в колоде с шестью сопровождающими конями. Благодаря мерзлоте хорошо сохранились и одежда, и утварь. Тело, покрытое татуировками, было мумифицировано с помощью ртути и местных трав. Анализ ДНК показал, что женщина имела европейские характеристики и не относилась к тюркско-алтайским народностям.

Великие реки – великие традиции

Истоки рек зачастую считаются таковыми лишь по инерции. Нередки случаи, когда приток длиннее, чем та часть главной реки, которая расположена выше устья притока. Так, длина реки Миссури – 4710 км, а длина участка Миссисипи выше впадения Миссури – 2240 км. Длина Иртыша – 4248 км, а длина участка Оби выше устья Иртыша – 3176 км.

Часто от слияния крупных рек образуется река с новым названием. Нил образуется от слияния Белого и Голубого Нила, Амур – от слияния Шилки и Аргуни, Енисей – от слияния Большого и Малого Енисея. То, что, двигаясь по реке сверху вниз по течению, мы можем проходить отрезки, где эта река называется по-разному, и то, что главная река короче своего притока, связано исключительно с традицией и никак не характеризует качества самой реки. Но эта традиция нередко создает путаницу.

До середины XX века во всех учебниках на первое место ставили Миссисипи и Миссури. Потом вспомнили, что от слияния Белого и Голубого Нила р. Нил только получает название. Белый Нил вытекает из озера Виктория, куда впадает река, которая в верховьях называется Рукарара, а дальше Кагера. Таким образом, получается водный путь длиннее, чем Миссисипи с Миссури. Но считать Нил с Кагерой самой длинной в мире несправедливо. Есть еще Амазонка. Определение реки Мараньон как главного истока Амазонки не более чем дань все той же традиции. Амазонка начинается от слияния Мараньона и Укаяли. Главным истоком Укаяли следует считать исток реки Апуримак. Длина Амазонки от этого истока – 7030 км.

В статье использованы фотографии, рабочие дневники и справочные материалы В.П. Полеванова