Было или не было, прошло или нет: что такое гаванский синдром и представляет ли он опасность

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Одна часть учёных выступает за теорию искусственного происхождения коронавируса, другая настаивает на природном. Прошло три года, а дискуссии всё равно продолжаются. Но ковид – не единственное белое пятно нынешней истории человечества. Есть и ещё одна так называемая болезнь, которую до сих пор не раскрыли. Речь идёт о загадочном «гаванском синдроме».

В случае с данным заболеванием всё так же, как и с коронавирусом. Теперь же в США и вовсе утверждают, что никакого «гаванского синдрома» не было. 1 марта 2023 года директор американской разведки Эврил Хейнс заявила, что ни один из реальных или гипотетических противников звёздно-полосатых не причастен к созданию заболеванию. Ну, и вторая её фраза стоит отдельного обсуждения – «такого синдрома скорее всего нет». Получается, что все случаи заболевания – это, по сути, не связанные друг с другом аномальные инциденты? Но многие с таким суждением не согласны.

Доктор Эндрюс стал одним из первых медиков, которых ЦРУ направило в кубинскую столицу в 2017 году. Напомним, что именно тогда сотрудники американского посольства в Гаване стали жаловаться на странную болезнь. Эндрюс был знаком с жалобами пострадавших. Но потом он сам столкнулся с недомоганием. Оно появилось буквально из ничего. Вначале доктор ощутил резкую боль в ухе, потом возникли тошнота, жуткая головная боль. Становилось только хуже. Врач решил в срочном порядке покинуть Кубу, но потом начались проблемы с восприятием мира. Эндрюс просто не мог собрать чемодан, чтобы уехать. Он смотрел вокруг и совершенно не понимал, что происходит. Он даже не знал, как именно нужно открывать дверь. Доктору чудом удалось добраться до родины.

Первые случаи симптомов «гаванского синдрома» зафиксировали ещё в 2016 году у членов американской дипмиссии на Кубе. К середине 2017-го об этом уже знали в прессе. В научном сообществе стали появляться первые гипотезы. Но сложности были в том, что симптомы, описываемые врачами, были достаточно общими – слабость, головная боль, тошнота и т.д. Всё это чётко говорило о нарушениях мозговой деятельности. Позднее МРТ и КТ головного мозга многих пострадавших выявляло поражение тканей, сходное с тем, что случается при сильном сотрясении. Считалось, что все эти люди подверглись какому-то внешнему воздействию. Заговорили о возможном применении микроволнового оружия или звукового.

Экс-президент Трамп был в полной уверенности, что за «атакой на дипломатов» стоят кубинские власти. США тогда примерно наказали Кубу, выслав двух её послов. В возможном нападении на членов дипмиссии подозревали и российские спецслужбы. Выдвигалось множество разных версий, вплоть до использования пестицидов или иных токсичных веществ. Но все эти теории не нашли широкого распространения. Кубинский след, на котором так настаивал Дональд Трамп, не выдержал испытания временем. Список городов, в которых выявлялись случаи «гаванского синдрома», начал расти. Такие случаи произошли в Пекине, Москве, Вашингтоне, Ханое, Вене, Нью-Дели, Боготе. Последние эпизоды с «синдромом» отмечались в позапрошлом году. Было ли это естественным концом заболевания – совершенно не ясно. Только одно заставляло учёных пребывать в раздумьях: жертвами «гаванского синдрома» были почти исключительно граждане США, причём связанные непосредственно с правительством.

К началу 2022 года эксперты из спецслужб и учёные представили два доклада, косвенно подтверждающие теорию заговора. Первый из них был выпущен ещё в 2020-м. Из него следовало, что «действие направленной энергии импульсных радиочастот представляется наиболее правдоподобным механизмом в объяснении этих случаев». В феврале прошлого года вышел доклад научной комиссии, в котором говорилось, что за внезапными недомоганиями «может стоять» импульсная электромагнитная энергия, в особенности радиочастотного диапазона. Также известно, что в 2021 году в Конгресс США был проведён «Закон о помощи американцам, ставшим жертвами неврологических атак». Он известен благодаря своему акрониму HAVANA Act. Жертвам таких атак назначались специальные выплаты от государства.

В начале марта 2023 года разведывательное сообщество США опубликовало новые данные. Из них следует, что «гаванский синдром» - скорее всего, является следствием стечения обстоятельств, а не результатом чьего-то злого умысла. Эксперты, анализировавшие случаи, не нашли никакого шаблона, который связывал бы вместе отдельные случаи появления опасных симптомов. При этом, исследование так и не даёт никакого объяснения, чем же именно является загадочный «гаванский синдром». Не было найдено и доказательств использования направленной энергии, к примеру, радиоволн или ультразвуковых импульсов.

А ещё, у американского разведсообщества не оказалось никакой информации, которая бы даже намекала на то, что какая-нибудь иностранная держава знала о подобных нападениях на граждан США. Более того, спецслужбы отметили, что создание возможного энергооружия, которое бы работало в таком стиле, тоже маловероятно. В целом, результаты исследования оставили многих людей неудовлетворёнными. Адвокат, представлявший интересы «гаванских больных», назвал поступившие данные никчёмными. У исследования уже достаточно критиков, некоторые из которых не стесняются в выражениях. Люди считают, что возможно, в ЦРУ просто скрывают правду, и потому не станут делиться никакой информацией. А все эти последние исследования – фактические отписки.

Объединение лиц, пострадавших от «гаванского синдрома», в бурном негодовании. Они уже выступили с соответствующим заявлением. По сути, это просто плевок в лицо тем, кто столкнулся с серьёзной угрозой для здоровья. С жёсткими заявлениями выступили и американские политики, среди которых много республиканцев. Теперь в Белом доме опасаются, что так называемые похороны «гаванского синдрома» рано или поздно превратятся в политическую проблему. Но что же истина? А истина, скорее всего, так и останется сокрытой от людей, как Зона-51, легенда об Огопого или загадка Бермудского треугольника.