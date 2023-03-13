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13 марта ознаменован многими событиями, среди которых рождения и смерти, победы и поражения, но, возможно, среди научных открытий этого дня первое место занимает труд русского ученого Дмитрия Менделеева.

По легенде периодическая таблица ученому приснилась. Он якобы проснулся среди ночи и в один присест к письменному столу оформил гениальную работу. Психологи позже объяснили феномен типичной работой головного мозга, который, будучи озабочен какой-либо идеей, денно и нощно трудится над ее решением. Но гениальности Менделеева это не умалило.

Периодическая таблица Менделеева — это структура, в которой элементы расположены в порядке их атомных номеров и свойств. Она была разработана в 1869 году и использовалась для объяснения свойств элементов и того, как они взаимодействуют друг с другом. Таблица является одним из важнейших инструментов в химии, обеспечивая способ организации информации об элементах и их реакциях.

Периодическая таблица позволяет легко понять взаимосвязь между различными элементами в макроскопическом масштабе. Она помогает предсказать, как различные элементы будут реагировать друг с другом при соединении, а также дает представление о химических реакциях. Периодическая таблица позволяет химикам делать прогнозы относительно новых соединений, которые они могут создать, соединяя различные элементы вместе. Кроме того, она может использоваться для идентификации неизвестных веществ путем сравнения их свойств со свойствами известных элементов, перечисленных в таблице.

До работы Менделеева многие ученые создавали варианты, по сути, периодической таблицы, однако ни один из них не смог точно предсказать свойства элементов или правильно расположить их в соответствии с атомным весом или номером до прорывного открытия Менделеева. Хотя в его первоначальной работе оставались некоторые пробелы, связанные с отсутствием информации о некоторых элементах на тот момент, он смог создать всеобъемлющую таблицу, в которой все известные химические вещества были точно упорядочены в соответствии с их атомным весом и свойствами.

Периодическая таблица Менделеева состоит в основном из групп (вертикальные столбцы) и семейств (горизонтальные строки). Элементы группируются вместе на основе сходных физических характеристик, таких как температура кипения, температура плавления, энергия ионизации и т. д., а семейства располагаются в соответствии с возрастающим атомным номером слева направо по всей таблице. Такая организация позволяет легко сравнивать различные группы элементов, что помогает химикам понять, как эти материалы взаимодействуют друг с другом во время химических реакций или процессов, таких как реакции растворения или осаждения. В современном виде (известном как «длинная форма») периодическая таблица насчитывает 118 известных элементов, объединенных в 18 основных семейств, включая щелочные металлы (группа 1), щелочноземельные металлы (группа 2), галогены (группа 7a), переходные металлы (группы 3–12), лантаноиды (группы 3b-6b) актиноиды (группы 4b-7b) постпереходные металлы (группы 8a-10a).

В завершении стоит отметить, что, любят Дмитрия Ивановича Менделеева (как в России, так и во всем мире) не только и не столько за систематизацию химических элементов, а за научную работу «О соединении спирта с водою» и день тот от 12 февраля 1865 года, с тех пор является Днем рождения водки.