В мозгу у годовалой девочки развивался брат-близнец с зачатками позвоночника

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Александр Крохмаль, Журналист

Китайские медики обнаружили в мозгу у годовалой девочки близнеца-паразита. Ещё до этого, они приметили, что её голова слишком большая. Также сообщалось и об отсталости в развитии.

Найденный в головном мозгу недоразвитый плод раскрыл ответы на все вопросы. Обычно такие явления, как паразитические близнецы, приводят к постепенной и очень мучительной смерти. Они в прямом смысле вытягивают из организма всю энергию.

Врачи посчитали, что ради здоровья ребёнка необходимо срочно удалить несформировавшегося близнеца. Они провели сложнейшую операцию и вырезали плод около 10 см в длину с начальным образованием рук и с зачатками позвоночника. Считается, что паразит мог попасть в мозг своей сестры во время формирования нервной пластинки. Разумеется, недоразвитый плод крайне редко обнаруживается внутри мозга.