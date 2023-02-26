В этот день 145 лет назад был введен в научный оборот термин «микроб»

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Источник: t.me/bpshkola

Изучение микроорганизмов, невидимых невооруженным взглядом, началось задолго до этого дня. Микробы или микроорганизмы – это микроскопические организмы, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть. Наука, занимающаяся изучением микроорганизмов, называется микробиология. Первооткрывателем микромира считают нидерландского натуралиста Антони ван Левенгука, который в 1676 году с помощью своего микроскопа впервые увидел микроскопических существ.

Обычный размер микробов — менее 0,1 мм. К таким микроорганизмам относятся безъядерные — прокариоты: бактерии, археи, а также эукариоты — некоторые грибы, протисты. Главное условие для обитания микробов — наличие воды. Это могут быть и горячие источники, и дно Мирового океана. Повсеместная распространённость и суммарная мощность метаболического потенциала микроорганизмов определяют их важнейшую роль в круговороте веществ и поддержании динамического равновесия в биосфере Земли.

Итак, микроорганизмы изучали, а термина общепринятого не было. И один из пионеров современной микробиологии Шарль Седийо попросил автора «Словаря французского языка» Эмиля Литтре придумать обозначение для группы живых организмов, которые слишком малы для того, чтобы их увидеть невооружённым глазом. И 26 февраля 1878 года Литтре отправил Седийо письмо, в котором им предлагается термин microbe. Он сложил два греческих слова: μικρός — малый и βίος — жизнь. Французское слово быстро прижилось и было заимствовано из французского другими языками.

В теле человека примерно сто триллионов клеток, но лишь десятая часть из них - человеческие клетки. Остальные - микробы. Они населяют нашу кожу, живут в носоглотке, на всем протяжении кишечника. Конечно, они мельче человеческих клеток в 10-100 раз, но они сильно влияют на нашу жизнь. Без них сломался бы наш иммунитет, остановилось пищеварение, значительно снизилась мозговая активность. От них зависит вес, запах и даже душевное здоровье человека. Без них мы бы не выжили. Но есть и «плохие» микробы, но о них сегодня не будем! Но руки мыть будем обязательно!