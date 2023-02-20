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20 февраля 2023, 20:33 Александр Крохмаль, Журналист Источник: Известия

Фото: Unsplash.com

«Звёздные войны» могут стать реальностью. Эксперты предупреждают, что в будущем возможны столкновения между сверхдержавами на территории космического пространства. Создание малых спутников связи и их развёртывание в управляемую структуру в околоземном пространстве, а также организация работы данной сети создало новую отрасль космонавтики. В перспективе - использование таких технологий в военных целях.

Главными средствами войны будущего могут стать микроспутники. К примеру, вместо коммуникационного оборудования на микроспутник вполне возможно поместить взрывчатку. За несколько витков в авторежиме он сможет выйти на перехват на орбитах высотой от 300 до 1200 км. И такие боевые устройства, как и их нынешние прообразы из области глобального интернета, могут развернуться на орбите массированной группой.

Что это даст? Как минимум, возможность в час икс поразить любой орбитальный объект в указанном диапазоне высот. Если спутники-убийцы будут работать группами, они превратятся в поистине серьёзную угрозу. Самое интересное, что современные технологии и исследования ИИ могут позволить выполнять такие действия. Боевые спутниковые системы могут быть развёрнуты так же, как и глобальные системы спутников связи. Последние, в свою очередь, формируются, благодаря групповым запускам и в больших количествах.

Боевые спутники вполне способны замаскироваться под системы связи или мониторинга, «мимикрировать» под неопасные для жизни объекты. Информация от военных источников гласит, что сейчас в Соединённых Штатах идут испытания подобных боевых средств. Они также могут проходить одновременно с запуском спутников Starlink. Причём, часть компонентов будущей боевой системы могут испытываться и на самих аппаратах Starlink.

Испытательной платформой может служить американский многоразовый космический аппарат типа Х-37В, небольшой беспилотный шаттл, выполняющий свои миссии в секретном режиме в интересах Минобороны США. Аппарат позволяет без всякого лишнего шума вывести на орбиту несколько малых спутников, отработать их взаимодействие, провести испытания, а потом благополучно вернуть их на Землю.

Х-37В может стать универсальным средством для транспортировки боевых спутников. В условиях, приближенных к боевым, он может вывести в нужную точку небольшую группу малогабаритных спутников и осуществлять их управление. Вполне возможно, что корабль имеет возможность нести на своём борту и другие боевые системы, такие как, например, антиспутниковые лазеры, которые могут появиться в недалёком будущем.