Американцы хотят построить на Марсе дома из грибов

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7 февраля 2023, 14:58 Александр Крохмаль, Журналист

Фото: Global Look Press

Если так случится, что начнётся колонизация окрестных миров, или же часть землян захочет сбежать подальше от своей родной планеты, то на этот случай американцы уже предложили решение. Инженеры из архитектурной компании, работающей с NASA, хотят разработать технологии для строительства на Красной планете домов из водорослей и грибов.

Считается, что такие биостроения могут стать жилищами для будущих колонистов Марса. Водоросли предложено смешивать с мицелием и отправлять на заветную планету, а потом с помощью спецроботов добавлять в смесь воду, азот и углекислый газ, доставленные прямиком из колыбели человечества. Ещё есть задумки по поводу придания грибам нужной формы.

Впрочем, если пофилософствовать, то сразу же вспоминается одна интересная деталь. Океаны нашей родной планеты исследованы процентов на 10 или 15, так что говорить о космических завоеваниях и колонизации Марса пока рановато.