Создателю ядерного щита СССР исполнилось 120 лет

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13 января 2023, 20:09

В начале января в «Курчатовском институте» вспоминали академика Игоря Курчатова — 12 января 2023 отмечали его 120-летие. У института состоялся традиционный митинг, было возложение цветов к Кремлёвской стене, где похоронили создателя ядерного щита Советского Союза.



У Курчатова было много выдающихся работ, но главной считается разработка атомного щита. Необходимость оружия ядерного сдерживания стала особенно заметна после сброса ядерной бомбы на Японию со стороны США. Тогда американским президентом стал яростный антикоммунист Гарри Трумэн, и существование СССР и его независимость оказались под угрозой.



Об использовании мирного атома Курчатов думал ещё во время разработки атомной бомбы. Он писал об этом Сталину, и атомный реактор действительно появился спустя немного времени после войны.



Курчатов также занимался организацией атомного флота, проектами для космической промышленности, компьютерным моделированием, и даже спасал советскую генетику, дав учёным место для исследований.



Сегодня Курчатовский институт также занимается множеством проектов по атомной энергетике в разных научных сферах.



В День космонавтики Курчатовский институт ждёт ещё один юбилей — 80-летие с даты открытия.