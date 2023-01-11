Самые ожидаемые научные открытия 2023 года

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11 января 2023, 12:57 Источник: rg.ru

Фото: pixabay.com

Журнал Nature дал прогноз по научным открытиям, которые могут произойти в 2023 году. По мнению экспертов, основные прорывы состоятся в области медицины и космоса.



Успешные разработки средств борьбы с коронавирусом привели к созданию принципиально новых мРНК-вакцин. Уже в самое ближайшее время в ведущих клиниках мира такие вакцины против малярии, туберкулеза и опоясывающего лишая начнут испытывать на людях. Помимо этого, проходит первая фаза испытаний мРНК-вакцины для защиты от COVID-19 и гриппа.



На стадии клинических испытаний успешно себя показало новое лекарство против болезни Альцгеймера. Это моноклональное антитело очищает мозг от накапливающего в нем белка бета-амилоид, который считается главной причиной болезни. Новому лекарству должны дать «зелёный свет» надзорные органы США.



ВОЗ планирует опубликовать обновленный список потенциально опасных вирусов и бактерий, в котором ученые должны выделить самые опасные. Исходя из этих данных, по каждому патогену нужно будет установить приоритеты исследований, финансирование, скоординировать разработку вакцин, методов лечения и диагностики. Всё это необходимо для того, чтобы атаки новых патогенов не застали человечество врасплох.



Большие надежды возлагаются на технологию редактирования генома CRISPR, которая уже показала многообещающие результаты в ходе клинических испытаний. Этот метод позволяет редактировать в клетках последовательности ДНК. Такая технология может стать главным оружием в борьбе с генетическими заболеваниями, но она ещё должна получить одобрение медицинского сообщества.



В области космических технологий главным становится недавно появившийся на орбите телескоп «Джеймс Уэбб». Первые сделанные им снимки ранней Вселенной стали мировой сенсацией. Изображение выделило участок неба размером с песчинку, которую человек на Земле держит на расстоянии вытянутой руки, но на снимке видны тысячи галактик - такими, какими они были 4,6 млрд лет назад. В ближайшие 5-10 лет от «Уэбба» ожидают ещё множество громких прорывов.



Еще один телескоп «Euclid» должен сделать фотографии трехмерной карты Вселенной. Также на орбиту отправится японский спутник, который будет изучать рентгеновское излучение далеких звезд и галактик. Летом начнет делать снимки уникальная обсерватория Веры Рубин в Чили, она сможет просканировать все южное небо всего за три ночи. Наконец, приступит к работе крупнейший в мире управляемый китайский телескоп QTT, который сможет в любой момент времени наблюдать 75% звезд.



В конце 2022 года беспилотная капсула НАСА дважды облетела Луну. Подобное ожидают и от аппаратов из ОАЭ, США, Индии и Японии.



В следующем году 11 человек отправятся в шестидневный вояж на борту ракеты-носителя SpaceX Starship. Он станет первым коммерческим путешествием на Луну.



Nature сообщает о первом в мире хранилище ядерных отходов на финском острове Олкилуото. В контейнеры уложат до 6 500 тонн радиоактивного урана, их покроют глиной и закопают в тоннелях гранитной породы на глубине 400 метров. Ядерный материал останется там на несколько сотен тысяч лет - к тому времени уровень радиации станет безопасным.



К сожалению, эксперты Nature ничего не рассказали про российскую науку, главным событием которой в 2023 году должна стать миссия «Луна-25». Её планируется отправить в космос летом. Впервые в истории аппарат прилунится не в экваториальной области спутника Земли, а в районе Южного полюса. Предполагается, что там присутствует наибольшая концентрация воды.



«Луна-25» - первый лунный космический зонд, который был запущен ещё в 1976 году. Его самая важная задача - отработка технологии мягкой посадки. Вслед за этой станцией к Луне пойдут более сложные космические аппараты.



Проводятся клинические испытания бивалентной вакцины от COVID и гриппа, разработанной учеными Санкт-Петербурга. В Дубне должен войти в эксплуатацию уникальный коллайдер NICA. Он рассчитан на получение максимально плотной ядерной материи, которая была в первые мгновения Большого взрыва. С помощью коллайдера ученые надеются заглянуть на 14 миллиардов лет назад, в первые секунды рождения нашего мира.



