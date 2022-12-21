Подведены итоги работы совместного Российско-Вьетнамского Тропического центра за 2022 год

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21 декабря 2022, 09:00 Татьяна САВКИНА Источник: Минобрнауки России

Совместный Российско-Вьетнамский Тропический научно-исследовательский и технологический центр (Тропический центр) — филиал Института проблем экологии и эволюции имени А. Н. Северцова РАН.

На 33-м заседании Межправительственного Координационного комитета совместного Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и технологического центра, которое прошло в Ханое, подвели итоги работы за 2022 год. Российскую сторону представил сопредседатель Координационного комитета, статс-секретарь — заместитель Министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко.

По словам генерального содиректора Тропического центра Андрея Кузнецова, на сегодняшний день проведено 185 экспедиций и рабочих выездов на испытательные полигоны. Это стало рекордом за все годы работы Тропического центра. В 2022 году начались работы по профессиональной медицине с участием специалистов Института медико-биологических проблем. Важным событием стала работа в Тропическом центре группы Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова.

В 2023 году Тропический центр отметит свое 35-летие. В юбилейный год планируется завершение передачи научно-исследовательского судна «Профессор Гагаринский», в соответствии с межправительственным соглашением. Разрабатывается стратегия развития Тропического центра, будет начато формирование новой Программы научно-исследовательских и технологических работ на 2025–2029 годы.

С российской стороны в заседании приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол РФ в Социалистической Республике Вьетнам Геннадий Бездетко и торговый представитель РФ в Социалистической Республике Вьетнам Вячеслав Харинов. К мероприятию также присоединились члены Российской части Координационного комитета, представители федеральных органов исполнительной власти, Российской академии наук, сотрудники Посольства России во Вьетнаме.