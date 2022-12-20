Создана новая технология мониторинга крупных территорий

Аргументы Недели → Наука 13+

20 декабря 2022, 22:33 Татьяна САВКИНА Источник: Научная Россия

Для поддержания комфортной городской среды в мегаполисах работает множество систем мониторинга и анализа. Это и сбор данных о движении транспорта, и видеонаблюдение, и наблюдение за экологией.

Регистрировать любые факторы влияния на городскую среду в реальном времени и прослеживать динамику ее изменений на обширных территориях позволит адаптивный математический аппарат, разработанный в Московском государственном университете геодезии и картографии (МИИГАиК).

Ученые предложили использовать для мониторинга систему детального воссоздания географического поля (геополя) крупных территорий на базе сети датчиков-регистраторов. Она не привязана к какой-то конкретной области применения, но может быть адаптирована к обработке информации о практически любых фиксируемых процессах с минимальными усилиями. Предложенный метод способен обрабатывать 30-35 тысяч новых измерений в секунду. А сеть датчиков равно хорошо адаптируется и к работе на стационарных пунктах, и к проведению замеров с любых движущихся объектов.

Апробация технологии пройдет в 2023 году в одном из субъектов РФ. Первые используемые сенсоры будут нацелены на измерение уровня концентрации в атмосфере вредных веществ.

Подобные способы применения системы помогут улучшить состояние городской среды.