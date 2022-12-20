В восстановлении сердца после инфаркта помогут пробиотики

Аргументы Недели → Наука 13+

20 декабря 2022, 19:28 Татьяна САВКИНА Источник: inscience.news

Такой эффект объясняется специфическими изменениями в составе крови, которые происходят из-за влияния микроорганизмов в кишечнике.

Микрофлора кишечника — это бактерии, обитающие в пищеварительном тракте. Ее правильный состав благотворно влияет на организм, контролирует работу пищеварительной и иммунной систем человека.

Ученые из Института экспериментальной медицины ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург), Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова и Санкт-Петербургского государственного университета показали, что прием пробиотиков — «полезных бактерий» в составе молочных продуктов — помогает облегчить последствия инфаркта. Так, препараты уменьшили повреждения сердечной мышцы крыс, страдающих нарушением бактериального состава в организме

В эксперименте авторы использовали животных с нарушением кишечной микрофлоры из-за приема антибиотиков, а также грызунов с химически вызванным воспалением толстой кишки.

Результаты эксперимента показали, что применение препаратов в течение 15 дней уменьшило размер вызванных инфарктом повреждений сердечной мышцы. При этом у крыс с нарушением микрофлоры, получавших пробиотики, площадь некроза после инфаркта оказалась на 10% меньше, чем в контрольной группе. Это объяснялось снижением уровня провоспалительных цитокинов в крови, которые усиливают воспалительную реакцию, могут препятствовать функционированию сердечной мышцы и способствовать гибели клеток сердца. Кроме того, в крови уменьшилась концентрация липополисахаридов, что говорит о заживлении и нормализации проницаемости кишечника и состава микрофлоры. При этом у животных с воспалением толстой кишки, не получавших пробиотики, площадь повреждений миокарда была больше, а уровень провоспалительных цитокинов в крови выше.

Полученные результаты позволяют приступить к отбору пробиотиков для больных кардиологического профиля, а также продуктов функционального питания с лечебно-профилактическими свойствами.