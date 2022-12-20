Астрономы оценили, как быстро образуются звезды

Аргументы Недели → Наука 13+

20 декабря 2022, 18:02 Татьяна САВКИНА Источник: РАН

Во Вселенной постоянно происходит рождение новых звезд, но временной период этого процесса до сих пор неясен. Причины кроются в трудно определяемом балансе между силами гравитации, газовым давлением, магнитным полем, турбулентностью и другими факторами, определяющими эффективность звездообразования.

Ученым Института астрономии РАН (ИНАСАН) удалось определить продолжительность начальной стадии зарождения новых звезд в молекулярном волокне, которое находится в созвездии Возничего. Оно содержит четыре плотных сгустка, их возраст примерно 100–300 тысяч лет.

Обычно оценки продолжительности процесса звездообразования получают косвенными методами, основываясь на относительном количестве объектов на той или иной стадии. Это затрудняет получение абсолютных оценок.

В ИНАСАН для этого использовали метод химических часов, основанный на сравнении наблюдаемых концентраций молекул в сгустках волокна с результатами астрохимического моделирования.

В дальнейшем астрономы планируют проанализировать излучения молекул, содержащих атомы дейтерия (тяжелого водорода). Это прояснит, при каких условиях несколько сотен тысяч лет назад образовались сами сгустки.