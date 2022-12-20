Ученые создали у мыши модель меланомы с человеческим геном

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20 декабря 2022, 17:33 Татьяна САВКИНА

Поиск новых препаратов для терапии онкозаболеваний – важнейшая задача для множества научных коллективов.

Одним из наиболее перспективных путей лечения рака специалисты называют применение средств, нацеленных на семейство рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR). В последние годы возрос интерес к применению такого способа терапии для лечения злокачественной меланомы, которая является причиной большинства смертей, вызванных раком кожи.

Исследователи лаборатории молекулярной генетики внутриклеточного транспорта ИБГ РАН создали модель мышиной меланомы, стабильно продуцирующей человеческий ген EGFR. Модель меланомы мыши не имеет аналогов в мире.

Такая модель позволит существенно удешевить и ускорить рутинные этапы доклинической оценки эффективности противоопухолевых препаратов, нацеленных на EGFR.