Запущен виртуальный ядерный реактор

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20 декабря 2022, 16:27 Татьяна САВКИНА Источник: наука.рф

В Национальном исследовательском ядерном университете МИФИ успешно прошел демонстрационный пуск виртуального ядерного реактора. Он представляет собой цифровой двойник находящегося на территории университета исследовательского реактора ИРТ МИФИ.

Работа виртуального реактора основана на математических моделях, которые были валидированы с помощью данных, полученных за 40 лет эксплуатации реактора ИРТ МИФИ.

Над созданием цифрового двойника реактора работает несколько научных групп. Специалисты лаборатории виртуальной и дополненной реальности и кафедры теоретической и экспериментальной физики ядерных реакторов разрабатывают математические модели происходящих внутри реактора физических процессов и проектируют сценарии эксплуатации виртуального реактора.

Созданный цифровой двойник представляет собой тренажер нового поколения, разработку, эксплуатацию, а самое главное - масштабирование которого можно осуществлять дешевле и быстрее, чем в случае традиционных полномасштабных тренажеров. На виртуальном тренажере сравнительно легко можно организовать дистанционную работу.

В 2023 году для цифрового реактора будут разработаны цикл лабораторных работ и учебные материалы, предполагающие различные сценарии работы исследовательского реактора. При этом запланировано рассмотрение не только режимов нормальной эксплуатации, но и экстремальных ситуаций, связанных с отказом оборудования.