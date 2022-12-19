Предложен новый способ защиты самолётов от самонаводящихся ракет

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19 декабря 2022, 11:07 Татьяна САВКИНА

globallookpress.com

Изобретение получило патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Ученые из Всероссийского федерального ядерного центра "Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ - ВНИИЭФ", предприятие Росатома) придумали новый способ защиты летательных аппаратов от самонаводящихся ракет.

Ученые предложили буксировать за самолетами ложные цели, которые представляют из себя металлизированные шары, соединенные последовательно при помощи отрезков троса. Количество шаров, расстояние между ними и диаметр каждого из шаров подбирают так, что ложная цель имитирует другой летательный аппарат с большим значением так называемой эффективной площади рассеяния (ЭПР), более заметный для радаров и систем самонаведения.

Конструкцию предложено размещать в специальном отсеке самолета. При достижении наиболее опасных зон ПВО ложную цель выпускают с помощью стартового приспособления и буксируют на тросе на определенном удалении от защищаемого летательного аппарата. Длина всей гирлянды шаров выбирается такой, чтобы соответствовать длине имитируемого самолета.

Предложенный механизм, как утверждают авторы изобретения, должен «спутать» самонаводящуюся ракету и перенаправить ее на ложную цель.