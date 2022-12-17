Система умных рекомендаций для теплицы

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17 декабря 2022, 16:59 Татьяна САВКИНА Источник: наука.рф

globallookpress.com

Выпускники механико-технологического факультета Новосибирского государственного технического университета создали первый прототип системы автоматизации тепличных хозяйств, включающий в себя систему умных рекомендаций.

Это автоматизированная система, в которой полностью исключен ручной труд, касающийся полива, освещения, проветривания и контроля важных для урожайности показателей.

Система представляет собой блок управления, к которому подключаются дополнительные модули. Она собирает все показатели с датчиков, а также контролирует работу модулей: освещение, полив и т.д. Возможно два принципа работы: для больших производств отслеживать и контролировать хозяйство можно на компьютере через программное обеспечение, для мелких производителей, например фермеров, отслеживание происходит в личном кабинете, где все настройки можно задать в несколько кликов.

Все важные или непонятные моменты решаются непосредственно разработчиками, то есть готовая система для потребителя максимально комфортна в использовании. Плюсом предлагается умная система рекомендаций, виртуальный «агроном», который за дополнительную платную подписку будет «следить» за растениями. Рекомендации предусматривают использование только минеральных удобрений и энтомофагов (живых насекомых, которые борются с вредителями), что открывает возможность развития направления «экопродукция».

Сейчас разработка выполнена в формате прототипа, создана система, которая собирает и обрабатывает данные, а также выполняет простые команды по уходу за растениями. Вся работа с системой происходит через сайт. К лету 2023 года планируются полномасштабные тесты в полевых условиях.