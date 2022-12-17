Разработан новый материал для ликвидации нефтяных пятен с поверхностей водоёмов

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17 декабря 2022, 16:17 Татьяна САВКИНА Источник: МГУ

Увеличение добычи нефти в мире приводит к учащению аварийных ситуаций на нефтедобывающих и транспортных узлах. Ежегодно только в России происходит до 10 тысяч разливов на промысловых нефтепроводах.

Попадание нефти и бензина в окружающую среду несёт за собой необратимые последствия для почв, флоры и фауны в областях разлива. Наиболее опасные ситуации возникают при протечках в природные водоёмы, поскольку это грозит заражением всей экосистеме, а толстый слой нефтепродуктов на поверхности водоёма огнеопасен.

Сотрудники кафедры радиохимии химического факультета МГУ предложили материал, который может помочь в устранении нефтяных разливов на поверхностях водоёмов. Этот композит позволяет эффективно и селективно поглощать большой объём нефтепродуктов в короткий срок. Он стал достойной альтернативой используемым сегодня полимерным материалам, так как намного легче и экологичнее в производстве.