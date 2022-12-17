Рассеянному германию предложен способ «собраться»

Слиток германия стоит практически столько же, сколько слиток золота, а по хрупкости он сравним со стеклом.
Сегодня этот химический элемент широко применяется в таких отраслях, как волоконная и тепловизорная оптика, электроника, ядерная физика, металлургия. Оксид германия необходим при производстве широкоугольных объективов камер и оптических микроскопов, а сам элемент используется в качестве катализатора химических процессов при производстве пластика.
Ценный и востребованный в промышленности германий относится к рассеянным элементам, которые не встречаются в природе в виде самостоятельных минералов и концентрированных залежей, их можно найти только в составе примесей других веществ.
Чтобы облегчить обнаружение германия и его отделение от посторонних компонентов, ученые Сибирского федерального университета предложили использовать специальный сорбент на основе оксидов кремния и алюминия.
Этот реагент образует устойчивые комплексные соединения с германием, что позволяет извлекать элемент из растворов.
Полученные учеными СФУ сорбенты позволяют определять микросодержание германия в сточных и технологических водах на производстве, отходах микроэлектроники.