Учёные исследуют биоэлементный статус жителей страны

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17 декабря 2022, 14:29 Татьяна САВКИНА Источник: Минобрнауки России

Проведение исследований в этой области позволит обеспечить каждый регион нутриентами, необходимыми населению, проживающему в этой местности, а также спрогнозировать экологическую ситуацию по субъектам страны.

Исследования региональных особенностей микроэлементного состава живых организмов призвано решить вопросы охраны здоровья населения России. Ученые уже разработали специальные продукты для жителей Севера, а также планируют создать модель диагностики биоэлементного статуса каждого региона.

В настоящее время большой проект по изучению биоэлементного статуса жителей запускается на Сахалине. Реализуют его совместно Сахалинский государственный университет и Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова.

Биоэлементология изучает состав, содержание и взаимодействие химических элементов в живом организме, неважно каком — человека, животного, растения. Наука позволяет провести фактическую диагностику его состояния.

Исследования биоэлементного статуса жителей Сахалина будут включать:

- изучение содержания 42 биоэлементов в волосах человека, шерсти животных, продуктах питания, включая морских обитателей, питьевой воде и растениях;

- исследования показателей работы сердечно-сосудистой системы, клеточного метаболизма, данные о наличии хронических заболеваний и симптоматике, характерной для дисбаланса микроэлементов.

На основании результатов проведенных анализов будут разработаны регионально-ориентированные математические модели, которые позволят оценить риск развития различных заболеваний, а также провести необходимую коррекцию биоэлементного статуса.

Перед российским учеными стоит важнейшая задача создать атлас биоэлементного статуса жителя по единой для всех методологии. Такая работа уже проведена в Москве и Московской области, Ямало-Ненецком округе, а также идет и в других регионах.

В перспективе ученые планируют создать нейросетевую модель, при помощи которой можно будет исследовать все факторы, влияющие на микроэлементный статус региона.

Например, можно будет просчитать, как скажется на здоровье населения снижение или повышение потребления того или иного вида рыбы, введение определенных добавок в пищу, изменение технологий пищевой промышленности.