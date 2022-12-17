Съедобная вакцина от COVID-19 разработана в России

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17 декабря 2022, 13:51 Татьяна САВКИНА

В настоящее время завершены доклинические исследования.

На завершившейся в Санкт-Петербурге III Международной научно-практической конференции по вопросам противодействия новой коронавирусной инфекции и другим инфекционным заболеваниям была презентована первая в мире съедобная вакцина от ковида.

В конференции приняли участие около 300 представителей министерств и ведомств, ответственных за профилактику и борьбу с COVID-19, стран Содружества Независимых Государств, Восточной Европы, Центральной Азии, Юго-Восточной Азии, Африки, а также профильных международных, неправительственных и научных организаций.

Институт экспериментальной медицины (ИЭМ) завершил доклинические исследования съедобной вакцины против COVID-19. Об этом сообщил заведующий отделом молекулярной микробиологии ИЭМ Александр Суворов. По его словам, сейчас институт нашел коммерческого партнера для реализации вакцины и подготовил досье для Минздрава РФ. Планируется, что документы для разрешения на клинические исследования будут поданы в начале 2023 года.

Разработка первой в мире съедобной вакцины против COVID-19 началась в ИЭМ весной 2021 года. Планируется, что препарат будут выпускать в виде кисломолочного продукта или капсул.