Создано уникальное удобрение для выращивания растений на воде и в космосе

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16 декабря 2022, 21:41 Татьяна САВКИНА Источник: Минобрнауки России

Ученые Дальневосточного федерального университета разработали питательный концентрат на основе субстанции из водоросли анфельции, содержащей большое количество микроэлементов.

С его помощью можно выращивать качественные овощи и зелень на удаленных территориях — северных вахтовых поселках, станциях полярников, судах дальнего плавания и даже космической станции.

Растениям для развития, кроме воды и солнечного света, необходимы различные микроэлементы и компоненты. Считается, что в естественных условиях все необходимые элементы растения берут из почвы и природной воды.

Но все чаще в агрокомплексах и фермерских хозяйствах прибегают к выращиванию овощей в искусственной среде. Речь в этом случае идет о гидропонике — высокотехнологичных системах, в которых побеги получают питательные вещества из раствора, окружающего корни. При этом его состав должен быть максимально идентичен натуральной почве, а консистенция — воде, чтобы не забивать насосы и фильтры, по которым он циркулирует.

Созданный дальневосточными учеными концентрат, помимо перечисленных характеристик, насыщен фульвовой кислотой (природным проводником микроэлементов к клеткам корней растения) и обладает хорошими фильтрационными свойствами.

Проведенные эксперименты уже показали, что состав удобрения не уступает в эффективности топовым минеральным удобрениям. Выращенный на нашем продукте салат по размеру сопоставим выращенному на импортном растворе. Эксперименты с полученным питательным раствором продолжаются, а состав промышленного образца будет доработан до соответствия с экономической эффективностью минеральных удобрений.