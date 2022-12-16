Нейросеть научили «думать», как древний человек

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16 декабря 2022, 20:45 Татьяна САВКИНА Источник: СПбГУ

Ученые Санкт-Петербургского университета создали нейронную сеть, способную по ландшафтным признакам уже изученных археологических объектов находить новые культовые древние сооружения на территории Юго-Восточного Алтая.

Эти территории являются одной из наиболее перспективных для историко-географических исследований. Здесь обнаружены тысячи культовых сооружений различных эпох — от энеолита (IV–III тысячелетия до н. э.) до этнографического времени (XV–XIX века), эти находки позволяют изучать расселение и миграцию людей.

Но локализация памятников представляет собой проблему для ученых, так как географически район Юго-Восточного Алтая занимает большую площадь и состоит из разнообразных ландшафтов и природных условий. Так же ученые отмечают острую нехватку письменных источников, описывающих жизнь людей на этой территории в разные эпохи.

Для решения этой проблемы географы Санкт-Петербургского университета в рамках историко-географического подхода обучили нейросеть распознавать ландшафтные признаки известных местонахождений следов древних культур. Нейросеть буквально «мыслит» категориями окружающей среды, как это могли делать древние люди. Все это позволяет с большой точностью прогнозировать местоположение новых археологических объектов. Искусственный интеллект выявляет закономерности на основе уже существующих данных, и ландшафт имеет решающее значение, поскольку расселение людей в древности сильно зависело от условий среды.

В результате нейросеть обнаружила следы еще не исследованных археологами курганов — мест возможных поселений людей и их культовой деятельности, прогнозы подтверждены снимками со спутников.

Точность определения с помощью разработанной нейросети достигает 80 %, и этот показатель можно улучшать, увеличивая базу знаний по уже исследованным объектам, а также добавляя к анализу новые ландшафтные критерии.

Кроме того, нейросетевой анализ позволяет лучше понимать закономерности расселения древних народов и культурные предпочтения людей. Эти данные можно использовать не только для поиска памятников, но и при аналитической работе и интерпретации тех или иных находок.

Ученые планируют использовать данные, полученные нейросетью, для проведения полевых работ во время научных экспедиций.