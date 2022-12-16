Новая система морских метеостанций будет развернута в Арктике

Аргументы Недели → Наука 13+

16 декабря 2022, 19:25 Татьяна САВКИНА

Фото: unsplash.com/photos/cFplR9ZGnAk

Это существенно повысит точность прогнозов для обеспечения судоходства по Северному морскому пути.

Специалисты Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) развернут в российской Арктике новую сеть высокоточных гидрометеостанций.

Современные дрейфующие и стационарные измерительные приборы отечественного производства будут установлены в акваториях всех морей российской Арктики, включая трассы Северного морского пути, до 2024 года. На данный момент уже установлено семь дрейфующих станций, в 2023 году на специальных буях разместят еще 42 станции.

Особое внимание будет уделено модернизации пунктов метеонаблюдений в Восточном секторе Арктики, включая самые удаленные от материка части морей и островные точки. Это направление является наиболее важным с точки зрения наращивания масштабов круглогодичного судоходства по Северному морскому пути.

Покрытие всей зоны Северного морского пути и прилегающей части Арктического бассейна дрейфующими и стационарными метеостанциями позволит получать ежечасные прямые наблюдения о ледовых и метеорологических параметрах в регионе. С учетом скорости передачи данных, будет возможно практически в онлайн-режиме уточнять маршруты судов и делать высокоточные численные прогнозы для будущих рейсов.