Использованным медицинским маскам нашлось применение

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16 декабря 2022, 18:55 Татьяна САВКИНА

Ученые Пермского Политеха предложили в качестве армирующего вещества при производстве асфальта использовать оставшиеся после пандемии отходы - медицинские маски. Технология повысит долговечность дорожного полотна и уменьшит потребление сырьевых природных ресурсов, что дополнительно позволит снизить затраты при производстве асфальтобетона.

Для изготовления армирующего элемента асфальтобетона политехники выбрали медицинские маски, изготовленные из спанбонда. Особенность данного средства защиты заключается в разной толщине нитей полипропилена. Наружный слой маски выполнен из более крупных нитей, внутренний слой - из более тонких. Использование данных отходов эффективно и безопасно, поскольку температура приготовления горячего асфальтобетона до 160 градусов, что лишает жизнеспособности различные вирусы, в том числе и COVID-19.

При приготовлении образцов асфальта измельченные (до размера 20´20 мм) одноразовые медицинские маски были добавлены в количестве 0,5% от массы битума.

Полученные образцы асфальтобетона отличаются от традиционного состава повышенной устойчивостью на сжатие, что говорит о лучших свойствах покрытия в летний и зимний период. Поскольку полипропилен имеет химическое родство с битумом, маски добавили жесткости и прочности конечному продукту, предназначенному для использования в качестве основы для дорог и тротуаров.

Технологию можно рассматривать как импортозамещение, так как она позволяет снизить зависимость от использования модификаторов иностранного производства при регулировании физико-механических свойств асфальтобетонов.