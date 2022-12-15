«Зеленые» технологии переработки отработанных аккумуляторов

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15 декабря 2022, 22:36 Татьяна САВКИНА Источник: РАН

В современном мире литий-ионные аккумуляторы – один из основных видов накопителей энергии.

Современные технологии переработки отработанных источников тока – это важнейшая составляющая сырьевой независимости государства, ключ к решению существующих и перспективных экологических проблем.

Вследствие стремительного роста производства и употребления литий-ионных аккумуляторов встала острая необходимость их переработки (рециклинга), поскольку такие батареи содержат большое количество ценных элементов (литий, кобальт, никель, марганец и др.), а также токсичных электролитов. Одним из наиболее перспективных подходов к переработке аккумуляторов является использование нового поколения растворителей ‒ так называемых глубоких эвтектических растворителей, обычно представляющих собой жидкую при комнатной температуре смесь двух органических веществ. Главным достоинством такого подхода является возможность тонкой настройки экстракционных свойств и, соответственно, разделения самых сложных смесей.

Исследователи из Института общей и неорганической химии им. Н.С. Курнакова РАН разработали новые доступные технологии переработки современных литий-ионных аккумуляторов с использованием глубоких эвтектических растворителей. Впервые показана возможность применения этих альтернативных растворителей в реальных химико-технологических процессах.

По результатам проведенной работы ученые предложили высокоэффективный химико-технологический процесс переработки катодных материалов литий-ионных аккумуляторов с использованием новых глубоких эвтектических растворителей и перспективных образцов серийного экстракционного оборудования. Данная разработка может быть использована на высокотехнологичных современных предприятиях по переработке.