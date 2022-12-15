Ученые-ядерщики открыли новый вид бактерий

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15 декабря 2022, 21:46 Татьяна САВКИНА

В ходе экспедиций в Баксанскую нейтринную обсерваторию Института ядерных исследований Российской академии наук (БНО ИЯИ РАН) сотрудники Объединенного института ядерных исследований взяли пробы воды и в замороженном виде привезли образцы в ОИЯИ.

Часть воды, содержащей микроорганизмы, была отдана на химический анализ, а часть перенесена на твердую питательную среду, на которой выросли колонии бактерий. В результате исследования бактерия была отнесена к новому виду экстремофильных бактерий. Выяснилось так же, что бактерия является одной из самых устойчивых к воздействию свинца микроорганизмов, которые известны на сегодняшний день.

Экстремофилы — организмы, живущие при сильно отличающихся от стандартных, в понимании человека условий — всегда интересовали ученых, так как обладают уникальными системами адаптации к экстремальной среде обитания. Изучение таких систем помогает понять законы эволюции, а также обеспечить биотехнологическое производство необходимыми ферментами, которые способны работать в различных условиях. Термоустойчивые ферменты, выделенные из бактерий-обитателей горячих источников, в настоящее время широко используются в молекулярной биологии и медицине, например при постановке ПЦР (полимеразной цепной реакции).

В перспективе новый вид бактерий может быть использован для очистки почв и сточных вод от тяжелых металлов.