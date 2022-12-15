Создан электронный сварщик-гигант

Специалисты НИТИ «Прогресс» под управлением компании «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех создали гигантские антропоморфные «руки» - специальные манипуляторы для орбитальной электронной-лучевой (ЭЛС) сварки. Установка способна сваривать и тугоплавкие, и химически активные металлы и их сплавы, которые активно применяются в ракетно-космической отрасли.
Установка состоит из двух частей с «руками», которые перемещают электронно-лучевую пушку. Когда она вращается, специальный узел складывает и раскладывает кабели и трубопроводы системы охлаждения. Метод орбитальной сварки позволяет аппарату как бы «опоясывать» изделия. Таким образом, детали при сварке остаются статичными, по кругу поворачивается сваривающий элемент. Это нужно, в том числе, и для достижения высокой точности, а также позволяет работать с деталями и элементами любых форм и объемов.
Процессом сварки управляет компьютер, технологии работают практически автономно без участия человека. Оператор должен только двигать гигантскими «руками».
Манипуляторы успешно продемонстрировали свои возможности и выполнили кольцевые швы на имитаторе элемента ракетного комплекса на Красноярском машиностроительном заводе космической корпорации.
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