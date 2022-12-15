На рыбных фермах будет отечественный корм

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15 декабря 2022, 19:04 Татьяна САВКИНА Источник: Источник: ТАСС

Фото: ZAMIR USMANOV/GLOBALLOOKPRESS

Ранее на российском рынке кормов для разведения на фермах редких видов рыб (лососевых и осетровых) работали норвежские компании, которые поставляли больше 80% всех кормов. В 2022 году они свернули свою деятельность в России. Сейчас большинство отечественных рыбных ферм работает на кормах, закупленных еще в 2021 году.

Отечественный аналог корма для разведения лососевых пород рыб разработали ученые Красноярского государственного аграрного университета (КрасГАУ).

Сбалансированный и сложносоставной корм представляет из себя порошок на основе рачка гаммаруса, рапсового и рыжикового жмыха, он включает белки, витамины и жирные кислоты. Ученые также проработали физические свойства корма - необходимо было создать продукт, который тонет с определенной скоростью, чтобы рыба не спутала его, например, с камушками. В корме отсутствует краситель, который часто используют норвежцы. При этом цена российского корма в несколько раз ниже европейских аналогов.

Сейчас продукт проходит технологические испытания.