В России предложили создать концепцию развития инженерного образования

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15 декабря 2022, 14:18 Татьяна САВКИНА

События уходящего года наглядно продемонстрировали, что ключевой задачей России является достижение настоящего технологического суверенитета. Одна из основных составляющих этого – инженерные кадры, на всех этапах, от разработок до внедрения в производство.

В настоящее время в России реализуется проект по созданию «инженерных классов». По всей стране их создано более сотни, в которых обучается свыше трех тысяч человек. В этих классах усилена подготовка не только по физике, но и по математике. Кроме того, в рамках популяризации и ранней профессиональной ориентации создано 300 детских технопарков, 150 центров цифрового образования, 30 тысяч кружков естественно-научного направления.

Вопросы подготовки инженерных кадров, развития инженерного образования и технологического предпринимательства обсудили на совещании в НИЦ «Институт им. Н.Е. Жуковского». В совещании принимали участие глава Минпросвещения Сергей Кравцов и глава Минобрнауки Валерий Фальков.

По мнению Сергея Кравцова, сейчас «требуется четкая фокусировка на конкретных научно-образовательных результатах. Я предлагаю нам вместе разработать и утвердить концепцию развития инженерного образования, чтобы Минобрнауки дали нам те показатели, к которым надо стремиться не в ущерб другим предметам».

Глава Минобрнауки, в свою очередь, отметил, что за прошедший год снизился средний балл прошедших ЕГЭ по физике, а также стало меньше число сдающих этот экзамен. Так в 2021 г. средний балл был 55,9, в 2022 г. ― 53,84 балла. «Конечно, нам в этой связи необходима дополнительная система мер» - отметил Валерий Фальков. «Посоветовавшись с ведущими классическими и техническими университетами, мы считаем своей такой же задачей, как и коллеги в школе, популяризацию физики как предмета системообразующего для инженерно-технического образования».