Создана первая детальная карта почв нацпарка «Смоленское Поозерье»

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14 декабря 2022, 22:50 Татьяна САВКИНА

© Denis Bisteinoff/Wikimedia Commons

Смоленское Поозерье — красивейший национальный парк, расположенный в Смоленской области. Основан в 1992 году, с целью сохранения природного своеобразия этого лесного заповедного края, имеет статус биосферного резервата под эгидой ЮНЕСКО.

Северо-запад Смоленской области является одним из самых южных участков распространения последнего Валдайского оледенения. Именно благодаря этому территория нацпарка «Смоленское Поозерье» отличается сложным рельефом за счет обилия вытянутых гряд и котловин, оставленных ледником. Сейчас эти места занимают озера и болота. Известный путешественник Николай Михайлович Пржевальский называл озеро Сапшо, которое расположено в его имении в Смоленском Поозерье, «Байкалом в миниатюре».

Ученые географического факультета МГУ изучили почвы нацпарка «Смоленское Поозерье» и составили первую подробную почвенную карту на всю его территорию. Масштаб карты, которую составили географы МГУ, 1:200 000, на ней показано 29 единиц. Немногие особо охраняемые природные территории России могут похвастаться наличием среднемасштабных почвенных карт.

Нацпарк очень сложен для картографирования еще и за счет того, что обширные территории Смоленского Поозерья когда-то были плотно заселены и распахивались, а теперь постепенно зарастают лесами.