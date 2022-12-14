Новый способ очистки жидких радиоактивных отходов

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14 декабря 2022, 22:16 Татьяна САВКИНА Источник: «Научная Россия»

Фото: Björn Kietzmann/globallookpress.com

Ученые НИЯУ МИФИ в составе международного научного коллектива установили, что металлоорганическая каркасная структура на основе дубильной кислоты может эффективно улавливать уранил – наиболее опасный компонент жидких радиоактивных отходов. Уран – ценный металл и важное сырье для ядерной энергетики, поэтому его извлечение из отходов может иметь не только экологическое, но и экономическое значение. Значительное количество урана попадает в воду в результате работы атомных электростанций.

Дубильная кислота – известный природный адсорбент, она содержится во многих растениях и вплоть до начала XX века использовалась для лечения отравлений. Адсорбционные свойства дубильной кислоты очень привлекательны с точки зрения очистки жидких радиоактивных отходов. Но высокая растворимость вещества делала невозможными какие-либо разработки в этом направлении.

С помощью квантово-химических вычислений исследователи теоретически предсказали строение и характеристики металлоорганической структуры на основе дубильной кислоты и железа, а затем проверили их на практике. Синтезированный комплекс способен улавливать уранил во всем диапазоне условий, характерных для жидких отходов, содержащих уран.

Дальнейшее совершенствование технологии может сделать экономически целесообразным добычу урана из морской воды.