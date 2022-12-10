МГУ – лидер мирового рейтинга вузов среди российских вузов по медицине

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10 декабря 2022, 15:04 Татьяна САВКИНА

Рейтинговое агентство RUR Ranking опубликовало мировой рейтинг высших учебных заведений за 2022 год.

Глобальный рейтинг высших учебных заведений оценивает эффективность более тысячи ведущих вузов мира по 20 показателям, сгруппированным по четырём ключевым направлениям: преподавание, исследования, международное сотрудничество, финансовая устойчивость.

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова занял первую строчку рейтинга среди вузов России в 2022 году и вошел в бриллиантовую лигу. Также МГУ занял первую строчку в категории «медицинские науки».

В десятку лучших российских вузов по медицинским наукам вошли МГУ имени М.В. Ломоносова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, Казанский (Приволжский) федеральный университет и Башкирский государственный медицинский университет. Далее следуют РУДН, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», МФТИ, Томский государственный университет и Национальный исследовательский Томский политехнический университет.

Всего в категорию «медицинские науки» вошли 37 отечественных вузов. Помимо этого, в категории «науки о жизни» расположились 63 российских университета. Лидером в обоих сегментах стал МГУ имени М.В. Ломоносова. Также Московский университет – лидер среди российских вузов по гуманитарным и общественным наукам.